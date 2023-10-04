Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadele mesajı!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa diledi, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TERÖR KARŞISINDAKİ TUTUMUMUZ İLK GÜNDEN BERİ DEĞİŞMEDEN AYNI ESASLARLA DEVAM EDİYOR"

Teröristler tarafından katledilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör karşısındaki tutumunun ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ettiğini vurguladı. Bakan Güler, şunları söyledi:

"İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." (AA)

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığının önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:



"Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri… pic.twitter.com/IaRMuLq2ZU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023



