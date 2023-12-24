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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırın sıfır noktasında! TSK komuta kademesiyle gün ağarırken Irak sınırına gitti

24.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Şehit haberlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırına gitti. Bakan Güler'e TSK komuta kademesi de eşlik ediyor. Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırın sıfır noktasında! TSK komuta kademesiyle gün ağarırken Irak sınırına gitti

Türkiye'yi derin yasa boğan şehit haberleri sonrası teröristlere hızla karşılık verildi; bölgeye düzenlenen hava harekatıyla terör hedefleri imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Bu sırada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Irak sınırının sıfır noktasına gitti.

"SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BERABER"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

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Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

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(AA)

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Yaşar Güler
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