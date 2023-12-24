Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırın sıfır noktasında! TSK komuta kademesiyle gün ağarırken Irak sınırına gitti

Türkiye'yi derin yasa boğan şehit haberleri sonrası teröristlere hızla karşılık verildi; bölgeye düzenlenen hava harekatıyla terör hedefleri imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Bu sırada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Irak sınırının sıfır noktasına gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.
Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor.#YaşarGüler #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/t5StM9kkHR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2023
(AA)