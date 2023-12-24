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Şehitlerin acısı tazeyken DEM Parti'den skandal Öcalan çıkışı! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"

24.12.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye şehitlerinin yasını tutarken DEM Parti skandala imza attı. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın terörist elebaşı Öcalan hakkındaki sözleri tepkileri beraberinde getirdi. Bunun üzerine DEM Parti'den bir başka açıklama geldi.

Şehitlerin acısı tazeyken DEM Parti'den skandal Öcalan çıkışı! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Türkiye 12 şehit verdi. 6 ilde baba ocağına şehit ateşi düşerken 81 il şehitlerinin yasını tutuyor. Fakat DEM Parti'den tam da bu sırada tartışma yaratan bir çıkış geldi.

Partisinin Tunceli İl Kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'a yönelik tecrit ve Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sözlerin ardından DEM Parti'den gelen açıklamada Bakırhan'ın sözlerinin çarpıtıldığı, konuşmanın bağlamından koparıldığı öne sürüldü.

DEM Parti, CHP'yle birlikte, Mecliste teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan 2 partiden biriydi.

4 partiden teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM imzalamadı 4 partiden teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM imzalamadı

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pkk Abdullah Öcalan DEM Parti
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