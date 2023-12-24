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Tüm Türkiye şehitlerini konuşurken TRT Müzik'teki yayına çok sert çıktı! Cemal Enginyurt'tan canlı yayında istifa çağrısı: Yazıklar olsun!

24.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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2 gün üst üste gelen şehit haberleriyle Türkiye derin bir yasa boğulurken TRT Müzik, canlı yayında müzik yayınını devam ettirdi. Bu durum tepkilere yol açtı. DP'li Cemal Enginyurt Suudi Arabistan Kralının ölümü ve Gazze'de yaşananlar sonrası milli yas ilan edildiğini anımsatıp TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı istifaya davet etti.

Tüm Türkiye şehitlerini konuşurken TRT Müzik'teki yayına çok sert çıktı! Cemal Enginyurt'tan canlı yayında istifa çağrısı: Yazıklar olsun!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 24 saat içinde kahreden haberler peş peşe geldi. 12 asker şehit, Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Gündem bir anda terörle mücadeleye dönerken TRT Müzik'in yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadı. Siyasiler hem milli yas ilan edilmesini istedi hem de TRT Müzik eleştirilerin hedefi haline geldi.

"TRT'YE DE YETKİLİLERİNE DE YAZIKLAR OLSUN!"

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şehitlerin ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin konuşulduğu Sözcü TV canlı yayınında TRT Müzik'te yaşananlara dikkat çekerken şöyle konuştu:
"Şu an TRT Müzik'te müzik yayını devam ediyor. 12 vatan evladı şehit olmuş, TRT Müzik müzik yayınına devam ediyor. Gazze için 3 gün yas ilan edildi, itirazım yok. Ama Suudi Arabistan Kralı için de 3 gün yas ilan edip müzikleri susturan TRT şimdi 12 askerimiz şehit olmuş, canlı yayında müzik yayını devam ediyor. TRT Genel Müdürü başta olmak üzere bütün yetkilileri istifaya davet ediyorum. Yazıklar olsun! Şehitlerimizin mezara bile girmediği anda müzik yayınını devam ettiren TRT'ye de yazıklar olsun, TRT yetkililerine de yazıklar olsun!"

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PEŞ PEŞE MİLLİ YAS ÇAĞRILARI: SUUDİ ARABİSTAN KRALI İÇİN MİLLİ YAS İLAN EDENLER NEREDESİNİZ?

Öte yandan milli yas da siyasetin gündeminde. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Suudi Arabistan Kralı için milli yas ilan edenler, 2 günde 12 evladımız şehit oldu neredesiniz? Milli yas ilan etmek için neyi bekliyorsunuz?" şeklinde bir çıkışa imza attı.

CHP lideri Özgür Özel "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz" mesajı geldi.

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şehit TRT Müzik Cemal Enginyurt istifa
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