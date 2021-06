Milli Takım: Türkiye'nin 'son altın jenerasyonunu' öncekilerden ne farklı kılıyor?

Ulagay, Türk Milli Takımı'nın sahiplenilmesi noktasında da "üç büyükler" faktörünün azalmasını gösteriyor ve "Diğer takımdan gelen oyuncuyu antipatik bulma vardı. Bu takımda 4 Galatasaraylı, 3 Beşiktaşlı olsa farklı olabilirdi. Kulüpler üstü bir milli takım oluştu hissi var" değerlendirmesini yapıyor.

Şenol Güneş faktörü

"Welcome to Hell?" (In Search of the Real Turkish Football) kitabının yazarı olan yazar McManus, son kadronun, Şenol Güneş'in kişiliğinin bir yansıması olduğunu söylüyor.

"Türkiye'de herkes ikisini karşılaştırmayı seviyor. Güneş ile Fatih Terim neredeyse taban tabana zıtlar. Teknik direktörlük stilleri ve yaklaşımları birbirinden farklı.

"Şenol Güneş kendi iyi bir örnek oluyor. Çok iyi bir çalıştırıcı olmasının yanında, bir adım geride duran, alçak gönüllü kişiliği ile öne çıkıyor. Takımını ve kendisini drama yaratacak olaylardan uzak tutuyor."

McManus, 68 yaşındaki çalıştırıcının, yeteneklerin sergilenmesine izin verdiğini ama futbolculardan asıl olarak takım oyunu istediğini değerlendiriyor.