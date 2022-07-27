MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli voleybolcu Hande Baladin gönlünü Galatasaray'ın orta sahasına kaptırdı! Alaçatı'daki o görüntü aşkı ele verdi

Milli voleybolcu Hande Baladin gönlünü Galatasaray'ın orta sahasına kaptırdı! Alaçatı'daki o görüntü aşkı ele verdi

27.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların ön plana çıkan sporcularından biri olan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla anılmaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Alaçatı'daki görüntü aşkı ele verdi.

Milli voleybolcu Hande Baladin gönlünü Galatasaray'ın orta sahasına kaptırdı! Alaçatı'daki o görüntü aşkı ele verdi

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda adı, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı. Şimdi ise yeni aşkının, Galatasaray'ın yıldızı olduğu öne sürüldü.

HANDE BALADIN'IN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Hande Baladın başarısı, güzelliği ve kariyeriyle son zamanların gözde isimlerinden biri oldu.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda Semih Say ile pozunu paylaşmış ve bu hamle ile ikili, oldukça konuşulmuştu.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Şimdi ise Baladın'ın, Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara ile beraber olduğu öne sürüldü.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Arkadaşları ile bir mekanda eğlenirken verdikleri poz, ikinin hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatını görünce dayanamadı! "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi..."Fiyatını görünce dayanamadı! "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi..."
Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"
Bu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdiBu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Aytaç Kara kim yaa?
yıldız oyuncu kim?
Bende bu Aytaç niye sahada geziniyor diyordum meğer gücünü daha önemli işlerde kullanıyormuş.

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Yeni transfere 80 saniye yetti! "Şampiyon yapar"

Yeni transfere 80 saniye yetti! "Şampiyon yapar"

Kan donduran olay! Tartıştığı üvey babasını bıçakla öldürdü, dedesiyle kaçarken yakalandı

Kan donduran olay! Tartıştığı üvey babasını bıçakla öldürdü, dedesiyle kaçarken yakalandı

Rusya uyardı! Orta Doğu'da patlamalar...

Rusya uyardı! Orta Doğu'da patlamalar...

'Soylu'nun danışmanıyım dedi' vurgun yaptı!

'Soylu'nun danışmanıyım dedi' vurgun yaptı!

İlginizi Çekebilir

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.