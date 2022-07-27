Milli voleybolcu Hande Baladin gönlünü Galatasaray'ın orta sahasına kaptırdı! Alaçatı'daki o görüntü aşkı ele verdi

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda adı, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı. Şimdi ise yeni aşkının, Galatasaray'ın yıldızı olduğu öne sürüldü.

HANDE BALADIN'IN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Hande Baladın başarısı, güzelliği ve kariyeriyle son zamanların gözde isimlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Semih Say ile pozunu paylaşmış ve bu hamle ile ikili, oldukça konuşulmuştu.

Şimdi ise Baladın'ın, Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara ile beraber olduğu öne sürüldü.

Arkadaşları ile bir mekanda eğlenirken verdikleri poz, ikinin hakkındaki iddiaları güçlendirdi.



