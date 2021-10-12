Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”

Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”

12.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 milyon aylık gelire sahip olan sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, 13,3 milyon Instagram takipçisine çocukluk günlerini anlattı. Milyonlarca dolar kazanan fenomenin itirafı herkesi şaşırttı.

Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”

Avustralya’da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, Instagram’da 13.3 milyon, YouTube’da ise 1ç31 milyon takipçiye sahip. Aynı zamanda kendisine ait bir giyim markası bulunan fenomen lüks hayatını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Takipçilerinin zannettiğinin aksine oldukça yoksul bir ailede büyüdüğünü dile getiren Hembrow, sosyal medyada ilham olmak için çocukluk dönemlerini anlattı.

“SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN”

1

Çocukluk döneminde yoksulluk içinde büyüdüğünden söz eden Hembrow, “Şu an da sevdiğim işi yapıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum. Çocukken kışın ortasında bile dışarıda banyo yapmak zorunda olduğum bir evde büyüdüm. Evimiz tek bir odadan oluşuyordu. Yatak odalarımız yoktu. Bu yüzden duvarları inşa etmek için yanlarına masalar koyarak kendi odalarımızı oluşturuyorduk” dedi.

Aşağılanmak için yüzlerce dolar ödüyorlar! Kazancı dudak uçuklattıAşağılanmak için yüzlerce dolar ödüyorlar! Kazancı dudak uçuklattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çiftten yeni adım! “Kilise kuracağız”Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çiftten yeni adım! “Kilise kuracağız”
PARTNERSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptıSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı
Aşağılanmak için para veriyorlarAşağılanmak için para veriyorlar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aşağılanmak için para veriyorlar

Aşağılanmak için para veriyorlar

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.