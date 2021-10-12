Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”

Avustralya’da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, Instagram’da 13.3 milyon, YouTube’da ise 1ç31 milyon takipçiye sahip. Aynı zamanda kendisine ait bir giyim markası bulunan fenomen lüks hayatını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Takipçilerinin zannettiğinin aksine oldukça yoksul bir ailede büyüdüğünü dile getiren Hembrow, sosyal medyada ilham olmak için çocukluk dönemlerini anlattı.

“SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN”

Çocukluk döneminde yoksulluk içinde büyüdüğünden söz eden Hembrow, “Şu an da sevdiğim işi yapıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum. Çocukken kışın ortasında bile dışarıda banyo yapmak zorunda olduğum bir evde büyüdüm. Evimiz tek bir odadan oluşuyordu. Yatak odalarımız yoktu. Bu yüzden duvarları inşa etmek için yanlarına masalar koyarak kendi odalarımızı oluşturuyorduk” dedi.



