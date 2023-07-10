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Mimari yapısıyla ünlü köyde şaşırtan yasak! İzne bağlandı... Ücreti 200 lira

10.07.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Köyde, ticari amaçlı fotoğraf çektirmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, ödeme yaparak fotoğraf çekebiliyor. Uygulamada; düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenlerinin ücreti 200 lira olarak belirlendi.

Mimari yapısıyla ünlü köyde şaşırtan yasak! İzne bağlandı... Ücreti 200 lira

Ayvacık'ın Yeşilyurt köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Kazdağları eteklerindeki, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle doğal platoyu andıran Yeşilyurt köyü düğün, nişan ve mezuniyet çekimleri için gelen stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

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Fotoğraf çektirmek için köye artan ilgi ve bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin rahatsız olması üzerine Yeşilyurt Muhtarlığı, köy girişine, 'Köy muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır. Köyümüz sınırları içerisine muhtarlık izni olmadan hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela astı.

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ÜCRETİ 200 LİRA

Uygulamada; düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenlerinin ücreti 200 lira olarak belirlendi. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

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Yeşilyurt köyü Muhtar Azası Barış Şen, “Köyümüz Kazdağları eteklerindedir. 800 yıllık bir geçmişi vardır. Zamanında Rumlarla Türkler ortak bir yaşam sürmüş. Mübadele döneminde Rum vatandaşlar buradan gidiyor. Yerlerine Türk kökenli vatandaşlar yerleşiyor. Köyümüzde genelde Rum mimarisi hakimdir. Taş dokusu günümüze kadar korundu. Bu şekilde de köyümüz cazibe merkezi haline geldi” dedi.

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"MAKBUZ KARŞILIĞI 200 TL GİBİ BİR ÇEKİM BAŞI ÜCRET ALINIYOR"

Köyde ticari amaçlı fotoğraf çekimlerini muhtarlık olarak yasakladıklarını belirten Muhtar Azası Barış Şen, “Yaklaşık 4-5 yıllık bir uygulama. Köyümüzde çok sayıda ticari katalog çekimleri olmaya başlamıştı. Düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri gibi. Köye gelen arkadaşlar bir takım kurallara uymuyorlardı. Hem onlarla iletişime geçmek, hem de köyümüze bir gelir sağlaması açısından ticari olarak fotoğraf çekimlerinde, fotoğrafçıdan alınmak kaydıyla makbuz karşılığı 200 TL gibi bir çekim başı ücret alınıyor. Bu da köyümüze katkı oluyor” diye konuştu.

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"UYGULAMAMIZ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK DEĞİL"

Kamuoyunda köyde fotoğraf çekiminin tamamen yasak olduğu yönünde de bir algı oluştuğunu hatırlatan Aza Barış Şen, köydeki bu uygulamanın sadece ticari amaçlı fotoğraf çekimleri için geçerli olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu uygulamamız vatandaşlarımıza yönelik değil. Turistik anlamda köyümüze gelen yerli ve yabancı turistler ya da hobisi fotoğrafçılık olan, profesyonel olarak çekim yapacak olan kişilere de köyümüzün kapısı açıktır. Amacımız, sadece ticari amaç güden, buradan para kazananların belli bir miktar köye katkı sağlamak. Bu uygulama yıllarca yanlış anlaşıldı. Kamuoyunda bu köyde fotoğraf çekmek paralıdır diye yansıtılıyor. Öyle bir uygulamamız yok. Köyümüze ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere böyle bir uygulamamız yok. Profesyonel çekim yapan fotoğraf stüdyoları için sadece bu uygulamamız var.”

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"ÇOK CÜZİ BİR RAKAM ALINIYOR"

Bu uygulamanın ekonomik anlamda köye de katkısı olduğunu kaydeden Barış Şen, “Çok cüzi bir rakam alınıyor. Esas amaç ekonomik katkıdan ziyade bu fotoğrafçı arkadaşların en başta gelip, bizimle iletişime geçmeleri, belli kurallara riayet etmeleri. Çünkü trafiği kesiyorlar. Özel mülklere giriyorlar. Köyde yaşayan vatandaşlara da zarar verici hareketler oluyor. En azından öncesinde irtibata geçip, bilgilendirmesini yapıyoruz. Köyümüzde doğal bir doku var. Köyümüzü stüdyo olarak kullanıyorlar. Hem de köye küçük bir katkı sağlamış oluyorlar” şeklinde konuştu.

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Köyde organik ürünler üzerine satış yapan işletme sahibi Hüseyin Serpen, “800 yıllık bir geçmişi olan köyümüzde mimari yapı ve dokunun günümüze kadar korunmuş olması yerli ve yabancı binlerce turistin köyümüze gelmesini sağlıyor. Köyümüzde ayrıca konaklama tesislerinin olması da esnaflara ekonomik anlamda katkı sağlıyor” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Çanakkale Ayvacık Yeşilyurt

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