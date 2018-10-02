Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

Mine Çayıroğlu, Söz 3. sezonda Nisan karakteri ile ekranlara geri döndü. Beyaz perdeye uzun bir ara veren Mine Çayıroğlu, ekranların en çok izlenen yapımlarından Söz dizisinde Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Mine Çayıroğlu tarafından canlandırılan Nisan karakteri, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bazı terör örgütlerinin gizli liderinin zengin kızıdır. Dün akşam ekrana gelen Söz son bölümde Mine Çayıroğlu, izleyicisinin ilgisini çekti ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Mine Çayıroğlu hakkında merak edilenler...

MİNE ÇAYIROĞLU KİMDİR?

Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası Şile eski Belediye Başkanı İbrahim İhsan Çayıroğlu, annesi avukat Atiye Ülkü’dür. Liseyi bitirdikten sonra 1997 yılında İngiltere‘ye giderek “Guildford School of Acting” okulunda 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Mine Çayıroğlu, çocukluğundan itibaren şan dersleri de aldı, oyunculuk eğitiminden sonra da müzik eğitimine devam etti. Mete Özgencil ile birlikte ilk albümünü 2004 yılında “Zümrüt Gibi” adıyla çıkardı.