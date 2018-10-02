Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

Mine Çayıroğlu, Söz 3. sezonda Nisan karakteri ile ekranlara geri döndü. Beyaz perdeye uzun bir ara veren Mine Çayıroğlu, ekranların en çok izlenen yapımlarından Söz dizisinde Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Mine Çayıroğlu tarafından canlandırılan Nisan karakteri, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bazı terör örgütlerinin gizli liderinin zengin kızıdır. Dün akşam ekrana gelen Söz son bölümde Mine Çayıroğlu, izleyicisinin ilgisini çekti ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Mine Çayıroğlu hakkında merak edilenler...
Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası Şile eski Belediye Başkanı İbrahim İhsan Çayıroğlu, annesi avukat Atiye Ülkü’dür. Liseyi bitirdikten sonra 1997 yılında İngiltere‘ye giderek “Guildford School of Acting” okulunda 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Mine Çayıroğlu, çocukluğundan itibaren şan dersleri de aldı, oyunculuk eğitiminden sonra da müzik eğitimine devam etti. Mete Özgencil ile birlikte ilk albümünü 2004 yılında “Zümrüt Gibi” adıyla çıkardı.
Mine Çayıroğlu, Reşat Nuri Güntekin‘in Çalıkuşu romanının Osman Seden tarafından yapılan dizi uyarlamasında 1986 yılında 9 yaşında iken Munise karakterini canlandırırken Diğer rollerde Aydan Şener, Kenan Kalav, Sadri Alışık, Eşref Kolçak, Hayati Hamzaoğlu, Kaya Akarsu, Tomris Oğuzalp gibi oyuncular oynamıştır.
Haluk Bilginer‘den oyunculuk dersleri alan Mine Çayıroğlu, 2008 yılında ALTONA Müzik & Film Yapım şirketini kurdu. Mine Çayıroğlu, 2007 – 2010 yılları arasında “Parmaklıklar Ardında” adlı dizide; Selda Alkor, Serra Yılmaz, Zeynep Eronat, Devin Özgür Çınar, Yelda Reynaud, Özlem Düvencioğlu, Özgül Kavruk, Cengiz Bozkurt, Fikret Kuşkan, Tardu Flordun gibi birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.
Mine Çayıroğlu, 2009 yılında müzisyen Özgür Gezgin ile evlendi. 2012 yılında Boşandı. Derin Deniz (d.2010) adında bir oğlu vardır.
Albümleri :
2004 – Zümrüt Gibi
2014 – Hayalperest
Filmleri ve Dizileri:
2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2011 – 2012 – İffet (Yasemin) (TV Dizisi)
2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Nurgül Kurteşi) (TV Dizisi)
2005 – Müjgan (TV Filmi)
2005 – Beyza’nın Kadınları (Serap) (Sinema Filmi)
2005 – Aşka Sürgün (Sevgi) (TV Dizisi)
2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Muhabir) (TV Dizisi)
2003 – Metropol Kabusu (Melek) (Sinema Filmi)
2003 – Kırık Ayna (Ceylan Bediroğlu) (TV Dizisi)
2002 – Yaz Gülü (Yazgülü) (TV Dizisi)
2002 – Kurşun Asker (TV Dizisi)
2001 – Şüphenin Gölgesi (Sinema Filmi)
2000 – Güneşin Battığı Yer (Senem) (TV Dizisi)
2000 – Beni Unutma (Gülizar) (TV Filmi)
2000 – Aşk Güzel Şeydir (TV Filmi)
1999 – Şara (Şara) (TV Filmi)
1999 – Figüran (Mine) (TV Filmi)
1998 – Herşey Oğlum İçin (TV Filmi)
1997 – Baba Evi (Bilge (2000/2001)) (TV Dizisi)
1996 – Gölgeler Uzarken (TV Dizisi)
1995 – Bizim Aile (Zeynep) (TV Dizisi)
1993 – Son Söz Sevginin (Duygu) (TV Dizisi)
1993 – Rabia (Rabia) (TV Dizisi)
1992 – Yükseklerde Tut Elini (TV Dizisi)
1992 – Aşık Oldum (TV Dizisi)
1992 – Aysarının Zilleri (Zeref) (TV Dizisi)
1991 – Siyabend-ü Xece (Xece) (Sinema Filmi)
1991 – Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)
1990 – Berdel (Beyaz) (Sinema Filmi)
1989 – Fotoğraflar (Rüya) (Sinema Filmi)
1988 – Ponente Feneri (Sinema Filmi)
1987 – Yeniden Doğmak (Türk Kızı Aysel) (TV Dizisi)
1987 – Belene (TV Dizisi) (2 Bölüm)
1986 – Çalıkuşu (Munise) (TV Dizisi)
1986 – Sarhoş (Gülcan) (Sinema Filmi)
1985 – Bir Kadın Bir Hayat (Çocuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
1985 – Amansız Yol (Küçük Ayşe) (Sinema Filmi)
1985 – Acımak (Çocuk Zehra) (TV Dizisi)
1984 – İmparator (Zeynep) (Sinema Filmi)
1982 – Adile Teyze (Hikmet) (Sinema Filmi)
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