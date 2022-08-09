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Mine Tugay'a yorum yağdı! 'Sen nasıl bir kadınsın'

09.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini hayran bırakan oyuncu Mine Tugay, bu kez göğüs dekolteli pozlarıyla gündem oldu. Tugay için, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlar geldi.

Mine Tugay'a yorum yağdı! 'Sen nasıl bir kadınsın'

Son zamanların en popüler isimlerden birisi olan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Yakın zamanda oynadığı dizilerden istediğini alamayan Tugay, güzelliği ve oyunculuğu sayesinde popülaritesini artırmaya devam ediyor.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Cesur karelerini paylaşan ve güzelliğini gösteren oyuncunun son pozu, yine akıl aldı. Güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Güzelliği ile akılları baştan alan ve pozlarıyla haberlere konu olan Tugay için, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlar geldi.

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Mine Tugay
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