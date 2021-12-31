MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay cesaretini konuşturdu! Mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Mine Tugay cesaretini konuşturdu! Mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti

31.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Mine Tugay cesaretini konuşturdu! Mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Medcezir dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

270625189-625835952022512-326868526-oSkW

43 yaşındaki Mine Tugay iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

270198771-450310583384198-795633525-BW6V

Ünlü oyuncu bu kez süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

270213886-477032230458862-475296563-o2Qp

Mine Tugay, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol almış ve adından söz ettirmişti.

271030896-599466314493395-533897091-nuJ2

43 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

270298713-979794052612910-502981922-xVcx

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

270164797-924137431824494-188118332-9XfQ
Mine Tugay bu kez de süper minisi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

270237975-645761796868462-584526789-2QsE


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Laz Ziya'nın kızı ortaya çıktı Laz Ziya'nın kızı ortaya çıktı
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Hakan Sabancı'ya yeni şok! Yatak odası ifşası...Hakan Sabancı'ya yeni şok! Yatak odası ifşası...
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Benzine 68 kuruş zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Benzine 68 kuruş zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...

Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.