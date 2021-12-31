Mine Tugay cesaretini konuşturdu! Mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Medcezir dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

43 yaşındaki Mine Tugay iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu bu kez süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Mine Tugay, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol almış ve adından söz ettirmişti.

43 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.



Mine Tugay bu kez de süper minisi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.



