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Mine Tugay'dan güldüren paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Mine Tugay koronavirüs dönemini evinde geçiriyor. Bir süre tatil yapan Tugay yaptığı bir paylaşımla takipçilerin güldürdü.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Normalleşmeyle birlikte tatile çıkan ve bikinili pozlarıyla gündem olan Mine Tugay son paylaşımıyla güldürdü.

Tugay kendi gibi oyuncu olan Esra Dermancıoğlu'nun "Karşımdaki oyuncu senaryoyu kafasına göre uzattığında ve asla bitmeyen cümleler kurduğunda ben..." notuyla paylaştığı videoyu paylaştı.

Güzel oyuncu bu paylaşıma "Ben de" yorumunu yaparak güldürdü.

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