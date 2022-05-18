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  4. Mine Tugay elbiseli pozuyla olay oldu! "Yakıyorsunuz ortalığı hanımefendi"

Mine Tugay elbiseli pozuyla olay oldu! "Yakıyorsunuz ortalığı hanımefendi"

18.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Gülümse Kaderine dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Tugay, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Mine Tugay elbiseli pozuyla olay oldu! "Yakıyorsunuz ortalığı hanımefendi"

Gülümse Kaderine dizisinden yana yüzü gülmeyen Tugay geçtiğimiz günlerde veda paylaşımı yapmıştı. Tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki Mine Tugay bu defa mini elbisesiyle adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Mine Tugay beyaz, mini elbisesiyle yatarak poz verdi. O poza takipçileri, "Yakıyorsunuz ortalığı hanımefendi", "Bu kadar da güzel olunmaz ki" gibi yorumlar geldi.

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

Ayrıca Mine Tugay o pozuyla, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e de benzetildi.

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

MİNE TUGAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Mine Tugay başrollerinde Bahar Şahin, Doğan Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Neval rolünü canlandırıyor. Reytinglerde istenen başarıyı sağlayamayan dizi hakkında final kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde buna dair paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Son günler" ifadesini düşmüştü.

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yatarak poz verdi!

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Mine Tugay
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