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  4. Mine Tugay gün batımı paylaştı; dekoltesi olay oldu

Mine Tugay gün batımı paylaştı; dekoltesi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bozcaada'ya duyduğu özlemi dile getirdi. Tugay'ın kıyafetindeki dekolte ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Mine Tugay gün batımı paylaştı; dekoltesi olay oldu

Kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile beğeni toplayan Mine Tugay, özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son derece dikkat çekici karelerle takipçilerinin karşısına çıkan Tugay, son olarak 2019 yılına 'güle güle' demek için tekme atarken görüldüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Yaptığı paylaşımlarda çekici fiziğini de zaman zaman gözler önüne seren güzel oyuncu Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafta güzel bir Bozcaada karesi ile takipçilerini selamladı.

minetugayic-instagram

DEKOLTESİNE YORUM YAĞDI

Oyuncu Mine Tugay, hesabından yaptığı bu özlem dolu Bozcaada paylaşımına çok sayıda beğeni alırken güzel oyuncunun dekoltesi de çok sayıda yorum aldı. Tugay’ın, ‘Özlenenlerde bugün; Bozcaada’ notuyla paylaştığı kareye yapılan yorumlardan en dikkat çekeni “Manzarayı bırak, dekolteye bak!” şeklindeki oldu.

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