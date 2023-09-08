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  4. Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı! Yorumlar dikkat çekti

Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı! Yorumlar dikkat çekti

08.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran Mine Tugay, havuzunda, köpeği kucağında bikinili pozlarını paylaşınca sosyal medya kullanıcıları kendilerini tutamadı. Güzel oyuncuya gelen yorumlar dikkat çekti.

Mine Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaşınca olanlar oldu. Son olarak Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy gösteren Tugay yine adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde adından söz ettiren güzel isim Mine Tugay kırmızı bikinisini giyip havuza girdi.

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Havuzda köpeğiyle poz veren oyuncuya gelen yorumlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kimi Tugay'a "Hav hav" yazdı kimi "Köpek başvuruları nereden yapılıyor" yazdı.

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Mine Tugay'ın fit görünüme beğeni de yağarken görenler "Bazen köpek olmak istersin" dedi.

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