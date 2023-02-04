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  4. Mini elbisesiyle dans videosu çekiyordu! Bir anda göğüsleri elbisesinden fırladı... Kendisi sansür uyguladı

Mini elbisesiyle dans videosu çekiyordu! Bir anda göğüsleri elbisesinden fırladı... Kendisi sansür uyguladı

04.02.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Julia Thompson bir arkadaşıyla çektiği dans videosu sırasında fark etmediği bir gardırop kazası yaşadı. Mini elbisesiyle dans ettiği anları paylaşan Thompson göğüslerinin elbisesinden gözükmesi üzerine gönderisine sansür uygulamak zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Julia Thompson isimli TikTok fenomeni arkadaşıyla çektiği bir dans videosu sırasında tuhaf bir gardırop kazası yaşadı. Dans ettiği sırada frikik verdiği sonradan fark eden Thompson’un yüzü utançtan kıpkırmızı olurken dansı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Genç kadınların kahkahalarla tepki gösterdiği anları Thompson bir emojiyle frikik verdiği yerleri kapatarak paylaşmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Thompson gönderisine “Gardırop kazası” notunu eklerken kullanıcılar kısa sürede adeta paylaşıma akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ne kadar samimi görünüyorsunuz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Çok şeker” yorumunu ekledi.

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sosyal medya tiktok

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