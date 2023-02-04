Mini elbisesiyle dans videosu çekiyordu! Bir anda göğüsleri elbisesinden fırladı... Kendisi sansür uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Julia Thompson isimli TikTok fenomeni arkadaşıyla çektiği bir dans videosu sırasında tuhaf bir gardırop kazası yaşadı. Dans ettiği sırada frikik verdiği sonradan fark eden Thompson’un yüzü utançtan kıpkırmızı olurken dansı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Genç kadınların kahkahalarla tepki gösterdiği anları Thompson bir emojiyle frikik verdiği yerleri kapatarak paylaşmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Thompson gönderisine “Gardırop kazası” notunu eklerken kullanıcılar kısa sürede adeta paylaşıma akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ne kadar samimi görünüyorsunuz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Çok şeker” yorumunu ekledi.