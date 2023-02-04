Estetik cerrahi bağımlısıydı! Dünyanın en büyük göğüslerine ve vajinasına sahip kadını Mary Magdalene implantlarından birinin patladığı anları paylaştı

25 yaşındaki fenomen isim sosyal medyada yaptığı son paylaşımda göğüs implantlarından birinin patladığı anları paylaştı. Mary Magdalene göğüslerini göstermek için kamera karşısına geçti ve bir göğüs implatı patladıktan sonra yeniden ameliyat olmak zorunda kalacağını takipçilerine duyurdu. Göğüsleri arasında gözle görülür bir farklılık bulunan Magdalene’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN İŞARET

Dünyanın en büyük göğüslerine ve vajinasına sahip olmak için onlarca kez bıçak altına yatan Magdalene, göğüs implantlarından birinin patladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Toronto’da yaşayan Magdalene, implantının patlamasını kendisine doğal bir görünüm için işaret olarak yorumladığını dile getirdi.

Aşırı fiziksel görüntüsü sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başaran Magdalene yaptığı paylaşımda, “Meme implantım yine patladı. Önümüzdeki hafta onları aldırmak için ameliyat olacağım. Sadece göğüslerimde değil vücudumun diğer bölgelerinde de doğala döneceğim” dedi.