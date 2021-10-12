Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

Senaryosunu Erdoğan Tunaş'ın kaleme aldığı Minik Cadı filminin çocuk yıldızı; Çılgın Bediş, Kuzenlerim ve Avrupa Yakası gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'den başkası değil.

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in ilk projesi, Minik Cadı filmi olmuştu.

Filmde okuduğu tekerlemelerle akıllara kazınan Dilligil'in özellikle ''Esta piti piti'' sözü uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Tam adı Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan oyuncu, 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitiren yıldızın tanınırlığı, ATV'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Tiyatroya hayatının her döneminde öncelik veren Dilligil, şimdilerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Eyüboğlu Kolejinde tiyatro eğitmenliği yapıyor.

ÇİÇEK DİLLİGİL'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tövbeler Olsun - 2020

Sil Baştan - 2014

Harem - 2012

Balıketi - 2006

Avrupa Yakası - 2004

Çaylak - 2003

Aşk Olsun - 2003

Kuzenlerim - 2002

Babamı Arıyorum - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Eltiler - 1997

Yüzleşme - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Kaygısızlar - 1994

Acı Yıllar - 1989

Dudaktan Kalbe - 1988

Minik Cadı - 1975



