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Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

12.10.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde başrolü oynayan sevimli yıldız, şimdilerde hepimizin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı.

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

Senaryosunu Erdoğan Tunaş'ın kaleme aldığı Minik Cadı filminin çocuk yıldızı; Çılgın Bediş, Kuzenlerim ve Avrupa Yakası gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'den başkası değil.

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in ilk projesi, Minik Cadı filmi olmuştu.

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

Filmde okuduğu tekerlemelerle akıllara kazınan Dilligil'in özellikle ''Esta piti piti'' sözü uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Tam adı Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan oyuncu, 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitiren yıldızın tanınırlığı, ATV'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Tiyatroya hayatının her döneminde öncelik veren Dilligil, şimdilerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Eyüboğlu Kolejinde tiyatro eğitmenliği yapıyor.

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

ÇİÇEK DİLLİGİL'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tövbeler Olsun - 2020
Sil Baştan - 2014
Harem - 2012
Balıketi - 2006
Avrupa Yakası - 2004
Çaylak - 2003
Aşk Olsun - 2003
Kuzenlerim - 2002
Babamı Arıyorum - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Eltiler - 1997
Yüzleşme - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Kaygısızlar - 1994
Acı Yıllar - 1989
Dudaktan Kalbe - 1988
Minik Cadı - 1975

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!


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Anahtar Kelimeler:
Çiçek Dilligil
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