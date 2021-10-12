Minik Cadı filminin çocuk yıldızı, şimdilerde çok ünlü bir oyuncu!

Senaryosunu Erdoğan Tunaş'ın kaleme aldığı Minik Cadı filminin çocuk yıldızı; Çılgın Bediş, Kuzenlerim ve Avrupa Yakası gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'den başkası değil.
Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in ilk projesi, Minik Cadı filmi olmuştu.
Filmde okuduğu tekerlemelerle akıllara kazınan Dilligil'in özellikle ''Esta piti piti'' sözü uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.
Tam adı Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan oyuncu, 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitiren yıldızın tanınırlığı, ATV'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Tiyatroya hayatının her döneminde öncelik veren Dilligil, şimdilerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Eyüboğlu Kolejinde tiyatro eğitmenliği yapıyor.
Tövbeler Olsun - 2020
Sil Baştan - 2014
Harem - 2012
Balıketi - 2006
Avrupa Yakası - 2004
Çaylak - 2003
Aşk Olsun - 2003
Kuzenlerim - 2002
Babamı Arıyorum - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Eltiler - 1997
Yüzleşme - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Kaygısızlar - 1994
Acı Yıllar - 1989
Dudaktan Kalbe - 1988
Minik Cadı - 1975
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