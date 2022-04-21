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Minik Ece'nin ölümünde "karnıyarık" şüphesi! Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı

21.04.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Didim'e gelen Mercankaya ailesi, tarifi mümkün olmayan bir acı yaşadı. Hastaneye gittikleri İzmir dönüşü bir AVM'de yemek yiyen ailenin 6 yaşındaki kızı Ece Melisa, rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin konuşan acılı baba, AVM'de karnıyarık, köfte ve patates yediklerini, kendisinin karnıyarık yemediğini ve rahatsızlanmadığını söyledi. Büyük acı yaşayan baba, oğlunun ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Minik Ece'nin ölümünde "karnıyarık" şüphesi! Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı

Tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gelen gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızı Ece Melisa, AVM'de yedikleri bir yemek sonrası rahatsızlandı. Minik Ece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Ege'nin ise tedavi devam ediyor. Olaya ilişkin konuşan ve AVM'de yemek yediklerini söyleyen acılı baba, "Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Yemekten sonra kusmaya başladılar." dedi. İşte acı olayın detayları...

Hollanda'da yaşayan 37 yaşındaki emlakçı Cihan Mercankaya ile ev hanımı eşi 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi.

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AVM'DE, KARNIYARIK, KÖFTE VE PATATES YEDİLER

Cihan Mercankaya kanser tedavisi gören eşi Hasret Mercankaya'yı 13 Nisan'da Karşıyaka'daki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneye aç karnına gelmesi söylenen Hasret Mercankaya'ya pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Hastanedeki kontrolün ardından araçlarına binen Mercankaya ailesi yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye gitti. AVM'nin en üst katındaki bir restorana giren Mercankaya çifti ile çocukları burada karnıyarık, köfte ve patates yedi.

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GECE SAATLERİNDE KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ BAŞLADI

Mercankaya ailesi yemeğin ardından Didim'e döndü. Gece saat 01.00 sıralarında Hasret Mercankaya ile iki çocuğunda kusma ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVKE EDİLDİLER

İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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ECE MELİSA HAYATINI KAYBETTİ

Ece Melisa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, küçük Ege'nin ise tedavisi sürüyor. Ece Melisa, dün (çarşamba) öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Manisa Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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ACILI ANNE VE BABA KONUŞTU

Kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Hasret ile baba Cihan Mercankaya açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen Cihan Mercankaya (37), "Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik. Yemek yedikten sonra Didim'deki yazlığımıza döndük.

"KIZIM, KALBİNİN VE AYAĞININ AĞRIDIĞINI SÖYLEDİ"

Yazlıkta çocuklarım ve eşim rahatsızlandı. Kızım Ece kalbinin ve ayağının ağrıdığını söyledi. Eşimi ve çocuklarımı Didim Devlet Hastanesi'ne 4 kez götürdüm. Her defasında bir şeylerinin olmadığı söyledi. Sadece serum bağlayıp gönderdiler. Belki de teşhis konabilseydi kızım Ece şu an hayatta olabilirdi" dedi.

"KIZIM 'BABA BENİ KURTAR' DEDİ"

Baba Cihan Mercankaya, "Kızım bilinci kapanmadan önce bana, 'Baba beni kurtar. Hastaneye götür' dedi. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık. Zehirlenmeden kaynaklı rahatsızlandığını düşünüyoruz. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Eşime antibiyotik yazdılar. Keşke kızım Ece'ye de yazsalardı. Belki kurtulabilirdi. Yediği yemekler kızımın kalbine vurdu" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Anne Hasret Mercankaya, "Kanser tedavisi görüyorum. 13 Nisan'da eşim ve çocuklarımla beraber PET için İzmir'deki özel hastaneye gittik. Dönüşte AVM'de yemek yedik. Didim'de yazlığa döndüğümüzde gece 01.00 sıralarında bende ve çocuklarımda kusma baş dönmesi oldu. Didim Devlet Hastanesi'nde teşhis konulamadı. Çok üzgünüz. Otopsi sonucu belli olduktan sonra sorumlular hakkında şikayette bulunacağız" dedi.

"KIZIM ÖLDÜ, OĞLUM YOĞUN BAKIMDA"

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan acılı baba Cihan Mercankaya, "AVM'de yemek yedik. Yemekten sonra kusmaya başladılar. 3 defa acile götürdüm ama acil servis bizi hep eve gönderdi. 4. defa acile götürdükten sonra 17 Nisan Pazar günü bizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakıma alındı kızım, 12 saat sonra da öldü. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor" dedi.

"BEN KARNIYARIK YEMEDİM, BANA BİR ŞEY OLMADI"

Yedikleri yemekle ilgili bilgi veren Mercankaya, "Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Başka da bir şey yemedik. Söke yolundayken kızım, oğlum ve eşim rahatsızlandı. Eşime ilaç verdiler, o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler, 3 gün boyunca bizi taburcu ettiler. Benim kızımı kurtarabilirlerdi. Arabamız vardı, bizi yönlendirselerdi giderdik. Bize 'çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım, bir rahatsızlığı yoktu" ifadelerini kullandı.

Törende güçlükle ayakta duran Cihan ve Hasret çiftçi sıklıkla çocuklarının tabutunu öptü. Minik Ece, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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