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Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

Ağrı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in bugün görülen davasının ilk duruşması 10 saat sürdü. Duruşmada amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Bugün sabah Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir’in davasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verildi.

DURUŞMA 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ayrıca başka tanıkların dinlemesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Tutuklama kararı üzerine fenalaşan amca Yusuf Aydemir önce hastaneye, ardından da cezaevine götürüldü.

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Öte yandan Çetin Kaban, Erol Dursun ve Yılmaz Aydemir’in soruşturma kapsamasında verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadelerin farklı olmasından dolayı ‘yalan tanıklık yapmak’ suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yusuf Aydemir’in tutuklanmasını duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şerefsizler harcadınız çocuğu şimdi de pisliğinizi örtmeye çalışıyosunuz
İnşallah suçlular en ağır şekilde ceza alırlar...davacı olmayacaklarını söyleyen anne babasına da yazıklar olsun..dilerim para için öyle bir karar almamışlardır..
Ya bu işler aşiret kararı çıkartmaya benzemez bu sabinin ahi sizi yakacak aileyi para ile tehtit ile susturmaya çalışanlar gün yüzü gormeyin
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