Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın, mum yakın...

Dün DSÖ yayınladığı bir raporla başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinin sağlık açısından alarm verdiğini duyurdu. DSÖ Avrupa raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54) obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin (erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si) ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı. Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

EGZERSİZ YAPMADAN ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ

İngiliz The Sun gazetesi; istatistiklere göre 2033 yılına kadar liderliği Türkiye’den alacak olan İngiltere Avrupa'nın en şişman ulusu olabilir. Egzersiz içermeyen bazı değişikliklerle zayıflayabilirsiniz.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK

Günlük yürüyüşe çıkma zahmetine katlanamıyorsanız, bunun yerine cıvıl cıvıl olmayı deneyin. Ne kadar yürüdüğünüze bağlı olarak cinsel ilişki de bir yürüyüş kadar çok kalori yakmanızı sağlayabilir.

Erkeklerin bir seansta 101 kalori kaybettiğine inanılırken, kadınların yaklaşık 69 kalori yaktığı düşünülüyor. Ve aşk hormonu olan oksitosin düzeylerinin artması cinsel ilişki sonrasında abur cubur yeme isteğini önlediği söylenir.

DAHA FAZLA UYUYUN

Chicago Üniversitesi, bir gece fazladan bir saat uyuyan kişilerin iki haftada 270 daha az kalori aldığını buldu. Bu, yılda 7.000'den fazla kalori veya 27 büyük boy hamburger kadar eder.

VİDEO OYUNU OYNAYIN

Plymouth Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sadece üç dakika video oyunları oynamak, abur cubur yeme isteğini yüzde 24 oranında azalttı. Ayrıca içki ve sigara içme dürtülerini de durdurabilir. Hem eğlenceli hem de sağlıklı gibi görünüyor...

BOL BOL SU İÇİN

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, bir bardak su içtikten sonra bir saat boyunca üçte bir oranında daha fazla kalori yakarsınız. Başka bir araştırma, günde fazladan bir litre su tüketen kadınların yılda 2 kilo verdiğini buldu.

RAHATLAYIN

Stresli kadınların, aynı şeyi yiyip üşüyen kadınlara göre daha büyük belleri vardır. Stres hormonu kortizolün, yağın iç organların etrafında toplanmasına neden olduğuna inanılıyor. Bu yüzden derin bir nefes alın, kafanızdakileri düşünmemeye çalışın ve kanepeye yatın.

ABUR CUBURDAN UZAK DURUN

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, yüksek kalorili atıştırmalıklar elma gibi daha düşük kalorili yiyeceklerden uzaksa düşük kalorili bir atıştırmalık yeme olasılığınız daha yüksektir. Sağlıksız yiyecekleri dışarı atın veya saklayın ve meyve kasesini elinizin ulaşabileceği bir yere koyun.

ÇOK PİŞİRMEYİN

Hem miktar olarak çok pişirmeyin hem de yemekleri ocağın üzerinde çok tutmayın. Çiğ gıdalar kilo vermenin en etkili yollarından biridir. Ancak bilim adamları, uzun süre pişmemiş meyve ve sebze yemenin tavsiye edilmediğini söyledi.

IŞIKLARI KAPATIN

JAMA Internal Medicine'de yapılan bir araştırmaya göre, bir lamba veya TV karşısında uyuya kalırsanız obez olma olasılığınız yüzde 33 daha fazladır. O zaman şu televizyonu, ışığı ve seni rahatsız eden tüm sesli ve ışıklı cihazları kapatın.

TATLANDIRICILARDAN UZAK DUR

Texas Üniversitesi, günde bir kutu Diyet Kola içenlerin, içmeyenlere göre dört kat daha fazla kilo aldığını söylüyor. Tatlandırıcının beynin yüksek kalorili yiyecekler istemesine neden olduğu düşünülüyor.

BİR MUM YAK

Akşam yemeğinden sonra canınız her zaman tatlı bir şey çekiyorsa, tatlı kokusu tek başına açlık sancılarını önleyebilir. Londra'daki St George's Hastanesi'nden yapılan bir araştırma, vanilya kokulu bantlar takan kişilerin, takmayanlara göre daha fazla tatlılara hayır diyebildiğini buldu. Aynı şekilde evde kokulu mumları tercih ederek tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz.



