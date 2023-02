MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER! Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte, okunması gereken ayet, sure ve hadisler...

Miraç Kandili'nde okunacak dua ve sureler 17 Şubat 2023 Cuma günü öncesi internette araştırılmaya başlandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği bu anlamlı gün Müslümanlar için önemlidir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte Diyanet tarafından yapılan açıklama ve Miraç Kandili'nde okunması gereken dua, ayet, sure ve hadisler...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Miraç Kandili'nde okunacak dualar ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesidir. Miraç Kandili, Miladi takvime göre bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma günü gecesine denk geliyor. İşte, Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Amenerrasulü duası:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü duasının Türkçe anlamı:

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

Miraç Kandili'nde okunacak dualar:

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Miraç Kandili'nde edilecek dualar:

"Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!"

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

