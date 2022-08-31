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Miray Daner aşka geldi! Oğulcan Engin paylaşımı olay oldu

31.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miray Daner, 32 yaşına basan sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." dedi.

Miray Daner aşka geldi! Oğulcan Engin paylaşımı olay oldu

Dokuz ay önce oyuncu Miray Daner'in, gönlünü şarkıcı Seda Sayan'ın futbol yorumcusu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Daner ile ilişkisini sosyal medyaya da taşıyan Engin, 30 Ağustos'ta 32 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Küçük bir kutlama organize eden Miray Daner, o anları, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." ifadeleriyle paylaştı.

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Daner, ardından Oğulcan Engin ile çekilen bu siyah-beyaz fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.


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