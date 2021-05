Mischa Barton: Sette tacize uğradığım için diziden ayrıldım

Bir döneme damgasını vuran "The O. C." ile şöhreti yakalayan oyuncu Mischa Barton, diziden neden ayrıldığını anlattı. E! News'e konuşan Barton, dizinin setinde tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini koruduğunu açıkladı.

"KONUŞMAK BENİ HER ZAMAN UTANDIRDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mischa Barton, "Kamera arkasında olup, bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" dedi.

35 yaşındaki oyuncu, artık konuşmaya karar verdiğini çünkü böyle bir dönem yaşandığını da sözlerine ekledi.

"KENDİ DUVARLARIMI İNŞA ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Barton, özellikle de kadın meslektaşlarının sette, kamera arkasında yaşadıklarını anlatma konusundan eskisinden farklı davrandığını belirtti. Mischa Barton, rol aldığı "The O.C" adlı diziyi aslında sevdiğini, diğer insanlara karşı "kendi duvarlarını inşa etmek zorunda kaldığının" altını çizdi.

"O KARAKTER BEN DEĞİLDİM"

Bir yandan hayatıyla bir yandan da dizinin getirdiği şöhretle baş etmeye çalıştığını sözlerine ekleyen ünlü isim, bu süreçte "korunmasız" kaldığını da vurguladı.

Barton, sözlerini, "Çok sıkı çalışıyordum. Dizideki karakteri oynamak benim için zordu çünkü o karakter ben değildim" şeklinde sürdürdü.