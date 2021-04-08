Mısır, Yunanistan, GKRY'den provokatif anlaşma

Mısır, Yunanistan, GKRY genelkurmay başkanları ve savunma bakanlığı yetkilileri, salı günü bir araya gelerek üçlü askeri işbirliği programı anlaşması imzaladı.

Program uyarınca üç ülkenin askeri işbirliği ve birlikte operasyonelliği, daha fazla ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleriyle daha da geliştirilecek.

Greek City Times'ın haberine göre, Atina'da üçlü anlaşmanın imzalanmasının ardından, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır ve GKRY askeri heyetleriyle görüşme gerçekleştirdi. Çok sıcak atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede ortak çıkarlar ele alınırken son dönemde geliştirilen yakın ilişkilerden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Haberde "Bu gelişme, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunan geniş bir tatbikat ve işbirliği ağı sayesinde kaydedildi" denildi.

İttifakın diğer üyesi İsrail de askeri işbirliği programı çerçevesinde 2 gün süren Onisilos-Gedeon 2021 adlı hava savunma tatbikatına katıldı. Ortak tatbikatta, İsrail F-35'leri GKRY'Nİn hava savunma sistemini test etti.