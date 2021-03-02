MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss BumBum’dan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel fotoğraflar

Miss BumBum’dan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel fotoğraflar

02.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Miss BumBum’dan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel fotoğraflar

2020 yılında yeniden Miss BumBum seçilen Lu Duarte, Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Miss BumBum World unvanını 2020'de geri alan Lu Duarte, Dünya Yaban Hayatı Günü münasebetiyle seksi bir fotoğraf çekimi için fotoğraf makinesi karşısına geçti.

Miss BumBum’un son galibi fotoğraf çekiminde ağızları açık bıraktı. Ormanın derinliklerinde 12 kişilik ekiple gerçekleşen fotoğraf çekimi boyunca Lu Duarte onlarca poz verdi. "Her zaman Afrika savanasının ortasında fotoğraf çekmeyi hayal etmiştim." diyen Lu Duarte’nin fotoğrafları Vietnam'da Harper's Bazaar dergisinin Mart sayısının kapağında olacak.

0_THP_CHP_010321Slug_13057JPG

KALÇASINI SİGORTALATMAK İSTİYOR

2020 yılında yeniden Miss BumBum unvanını kazanan Lu Duarte, kalçasını sigortalatmak için bazı sigorta şirketleriyle görüştüğünü söyledi.

keskes

"Sigorta yaptırmak istedim çünkü vücudumun en değerli kısmı bu." diyen Lu Duarte, fotoğraf çekimlerini çok sevdiğini de dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Diğer Haberler

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Leyla Bilginel'in inanılmaz değişimi! Gören tanıyamadı

Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi! Gören tanıyamadı

Kylie Jenner, dekoltesini nasıl göstereceğini şaşırdı

Dekoltesini nasıl göstereceğini şaşırdı

4 ay önce anne olan Sinem Kobal doğum kilolarının hepsini verdi

4 ay önce anne olmuştu! Doğum kilolarının hepsini verdi

Jessie James Decker’ın keyfi yerinde: Dominik’ten paylaştı

Ünlü şarkıcının keyfi yerinde: Dominik’ten paylaştı

Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Defalarca uyarılmıştı! Ünlü isim sabıkalı çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.