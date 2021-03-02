Miss BumBum’dan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel fotoğraflar

Miss BumBum World unvanını 2020'de geri alan Lu Duarte, Dünya Yaban Hayatı Günü münasebetiyle seksi bir fotoğraf çekimi için fotoğraf makinesi karşısına geçti.

Miss BumBum’un son galibi fotoğraf çekiminde ağızları açık bıraktı. Ormanın derinliklerinde 12 kişilik ekiple gerçekleşen fotoğraf çekimi boyunca Lu Duarte onlarca poz verdi. "Her zaman Afrika savanasının ortasında fotoğraf çekmeyi hayal etmiştim." diyen Lu Duarte’nin fotoğrafları Vietnam'da Harper's Bazaar dergisinin Mart sayısının kapağında olacak.

KALÇASINI SİGORTALATMAK İSTİYOR

2020 yılında yeniden Miss BumBum unvanını kazanan Lu Duarte, kalçasını sigortalatmak için bazı sigorta şirketleriyle görüştüğünü söyledi.

"Sigorta yaptırmak istedim çünkü vücudumun en değerli kısmı bu." diyen Lu Duarte, fotoğraf çekimlerini çok sevdiğini de dile getirdi.

