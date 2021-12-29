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Miss BumBum modeli Nathy Kihara açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma yarattı! “Çok güzel olduğum için nefret ediyorlar”

29.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss BumBum World 2021 modeli Nathy Kihara, çok güzel bir vücuda sahip olduğu için sosyal medyadan olumsuz eleştiriler aldığını dile getirdi. Kendisini kıskanan sosyal medya kullanıcıların eleştirilerine aldırış etmediğini söyleyen model, nefret edilmesinin nedeni güzelliğine bağladı. Kihara’nın açıklaması ise sosyal medyada bir anda gündem yarattı.

Miss BumBum modeli Nathy Kihara açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma yarattı! “Çok güzel olduğum için nefret ediyorlar”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken model Kathy Kihara, gönderilerine yönelik olarak yapılan olumsuz yorumları zorbalık olarak nitelendirdi. Özellikle bir kesimin sosyal medyada kendisini bilinçli bir şekilde kötü yorum yağmuruna tuttuğunu söyleyen Kihara, güzel bir vücuda sahip olduğu için nefret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

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“BU ÇOK GARİP”

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Sosyal medya hesabından sık sık sert ve olumsuz yorumlara maruz kaldığını belirten Kihara, “Bazı insanlar standartlara uymayan güzel bir vücuda sahip olmamı kıskanıyor. Bununla ilgili sorunları var ve bana çok garip geliyor. Son zamanlarda tepkiler bir hayli arttı. Son durum farklı ve hiç hoş değil” dedi.

İnsanların kendisini yargılamasına rağmen vücut hatlarını korumak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyen Kihara, “Sağlıklı ve düzenli besleniyorum. Sürekli spor yapıyorum ve kendime bakıyorum. İnsanların sırf güzel olduğum ve fit göründüğüm için bana bu kadar sert yorum yapmaları çok sıkıcı bir durum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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