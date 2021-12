Örümcek Adam’ı yeniden yaşattı! Çırılçıplak soyunup vücudunu baştan aşağıya boyadı

Vücut boyama sanatçısı olan Marina Eloise, Örümcek Adam’ın yeni yapımı Spiderman: No Way No Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin gösterime girmesinden sonra ikonik karakteri kendi sanatında yeniden yaşattı. Sosyal medya hesabından Örümcek Adam olarak hayranlarını selamlayan Eloise’yi görenler gerçekten bir kostüm kiraladığını düşündü. Ancak Eloise, saatler süren çalışmasıyla bütün vücudunu boyadı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı. Eloise gönderisine, “Boyanın altında. Tamamen doğal olarak Örümcek Adam’a dönüştüm” notunu ekledi.

ÖZEL BÖLGELERİNİ KAPATTI

Eloise, vücut boyası tekniği sayesinde övgü dolu yorumlar aldı. Tasarımda bütün detaylara yer verilmesiyle hayranları Eloise’nin gerçek kıyafet giymesine ihtiyacı olmadığını söyleyerek espriler yaptı. Tamamen çıplak olmasına rağmen sanatının cinselleştirilmesini istemediğini dile getiren Eloise, özel bölgelerini kapatmak için ten rengi yamaları kullandığını söyledi.