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  4. Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...'

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.09.2024 10:55
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında yüzlerce adayı eleyerek Türkiye'nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tartışma yarattı. Bilgen birçok destek mesajı alırken bazı ünlü isimler Türkiye güzelini eleştirdi. Bülent Ersoy da Bilgen'in 'erkeksi' olduğunu söyledi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...'

Miss Turkey 2024 birincisi olan İdil Bilgen günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Bilgen'in birinciliği birçok ismi ve kullanıcıyı memnun etmedi. Yarışmanın ardından torpil iddiaları konuşulurken 24 yaşındaki Bilgen'e 'Şabaniye' gibi ağır yorumlar yapıldı.

Bazı ünlü isimlerden de Bilgen'e destek mesajları geldi. Demet Akalın, Ahmet Çakar gibi isimler de birinci güzele fena halde yüklendi.

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"ERKEK SURATLI"

O yorumlardan bir tanesi de ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan geldi. Akif Yaman'ın sorularını yanıtlayan Ersoy, Bilgen'i eleştirdi. Şabaniye benzetmesi yapan Ersoy, "Bu şimdi güzel mi? Bu çocuk biraz erkek suratlı gibi. Şabaniye gibi ama genç çocuk, kırmayalım üzmeyelim. Ama biraz hatları erkeksi." dedi.

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Demet Akalın da İdil Bilgen için 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' demişti. Sosyal medyada ise hala daha Bilgen'in güzel olup olmadığı tartışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Miss Turkey
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