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Miss Turkey güzeli Aslı Sümen bikinili pozuyla büyüledi! “Türkiye’nin en güzel kadını”

21.04.2023 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Aslı Sümen sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. 29 yaşındaki ünlü isim son paylaşımında bikinili pozlarıyla nefes kesti. Ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Miss Turkey güzeli Aslı Sümen bikinili pozuyla büyüledi! “Türkiye’nin en güzel kadını”

2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri. Yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan ve Baht Oyunu dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sümen, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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29 yaşındaki ünlü isim fotoğraflarına “Hadi artık” notunu düştü. Aslı Sümen'in pozlarına takipçileri “Türkiye’nin en güzel kadını”, “Güzelliğine aşık oldum”, “Artık yaz gelsin” yorumlarında bulundu.

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Sümen'in fotoğraflarını beğenenler arasında Şevval Şahin ve Özgü Kaya da yer aldı.

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2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı tweetler yüzünden Itır Esen’den taç geri alınınca yarışmada birinci olmuştu.

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