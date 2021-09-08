MİT dizisi Teşkilat'ın yeni sezon afişi yayınlandı

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Gürkan Uygun da katıldı. Dizinin fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Pazar akşamları reytinglere damga vuran dizinin yeni sezon afişi de görücüye çıktı. Afişte Serdar, Zehra ve Mete Başkan'ın yanı sıra Gürkan Uygun'un canlandırdığı karakter de yer alıyor.



