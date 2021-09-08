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MİT dizisi Teşkilat'ın yeni sezon afişi yayınlandı

08.09.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı seyircisiyle buluşacak olan Teşkilat'ın 2. sezon afişi de yayınlandı.

MİT dizisi Teşkilat'ın yeni sezon afişi yayınlandı

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Gürkan Uygun da katıldı. Dizinin fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Pazar akşamları reytinglere damga vuran dizinin yeni sezon afişi de görücüye çıktı. Afişte Serdar, Zehra ve Mete Başkan'ın yanı sıra Gürkan Uygun'un canlandırdığı karakter de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gürkan Uygun Teşkilat dizisi
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