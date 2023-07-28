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  4. Mithat Can evlenmeyi erteleyince... Alina Boz'a yeni aşkı 'umut' oldu

Mithat Can evlenmeyi erteleyince... Alina Boz'a yeni aşkı 'umut' oldu

28.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı herkesi şaşırttı. Mithan Can ile evlenme süreci uzadığı için ayrılık kararı alan Alina Boz pek çok ünlü kadınla birlikte olan Umut Evirgen'i tanımaya karar verdi. İşte herkesi şaşırtan ilişkinin detayları...

Yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren yönetmen Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz ile yeni aşka yelken açtı.

Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya isimlerle birlikte olan Umut Evirgen, Alina Boz’la Eylül 2022’de tanıştı. Beğendiği oyuncuyu sosyal medyada takibe aldı. 2. Sayfa'daki iddialara göre; Alina takibe önce karşılık verse de, sevgilisi Mithat Can yanlış anlamasın diye hemen vazgeçti.

Ekran Alıntısı

Alina Boz-Mithat Can 10 Temmuz’da ayrıldı. Umut, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söyledi.

ŞAŞIRTAN İDDİA

Bu teklif, evlilik planlarını 2028’e ertelediği için Mithat Can’ı terk eden Alina’ya ‘umut’ oldu. 18 gündür beraber olan çift Yunanistan’da birbirlerini tanıyor.

Her şey yolunda giderse evlilik olacağını söylenen ilişkide çiftlerden Umut Evirgen sosyal medyanın diline düşmüş durumda.

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Umut Evirgen Alina Boz magazin sevgilisi

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