Moda dünyasını yıkan ölüm! Virgil Abloh genç yaşta kansere yenik düştü

Fransız moda evi Louis Vuitton'un (LVMH) Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü, Amerikalı tasarmcı Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en etkili tasarımcıları arasında gösterilen Abloh, iki yıldız kanserin nadir görülen bir türü ile savaşıyordu. Abloh'un mücadele ettiği kanser türünün adı, "angiosarkoma". Bu hastalık, endotel (kan ve lenf damarlarının iç yüzünü oluşturan doku) hücrelerinin kanseri olarak tanımlanıyor.

Ölüm haberi üzerine Louis Vuitton'un CEO'su Bernard Arnault, "Üzücü haberi aldıktan sonra şok geçiriyoruz. O sadece bir moda dahisi değil aynı zamanda harika bir ruha sahip bilge bir insandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

"DÜNYA BİR MODA SÜPER STARINI KAYBETTİ"

Abloh'un arkasından ünlü isimler duygularını paylaştı.

Donatella Versace, "Virgil, söyleyecek söz bulamıyorum. Dünya bir moda süper starını kaybetti" derken; Haley Baldwin Glamour dergisine konuşarak, Abloh sokak stiline ve modasına bakışımı değiştirdi" dedi.

Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, “Kalbim kırık. İsmin bir insan olarak ve bir ruh olarak sonsuza dek yaşayacak" derken; eski futbol yıldızı David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, ortak açıklama yaparak, "Birçok yönden gerçek bir ilham kaynağıydın. Huzur içşnde uyu. Güzel ailene sevgi ve ışık gönderiyoruz" ifadesini kullandı.



