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  4. Modaya uydu başını örttü! Nesrin Cavadzade tarzıyla dillere düştü

Modaya uydu başını örttü! Nesrin Cavadzade tarzıyla dillere düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 07:53
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Son olarak Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden dönen ünlü oyuncu Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı. Modaya uyup başını örten ünlü ismin tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu.

MYNET-Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Tatilden dönen ünlü oyuncu şimdilerde konserden konsere, etkinlikten etkiliğe koşuyor. Nesrin Cavadzade son olarak Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı.

1 nesrin

TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Modaya uyup başını örten ünlü isim tarzıyla adeta dillere düştü. Nesrin Cavadzade beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip başına eşarp taktı.

2 nesrin

Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi.

3 NESRİN

YORUM YAĞDI

Cavadzade'ye sosyal medyada; 'hiç olmuş mu?', 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', 'çok saçma görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

4 nesrin

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Nesrin Cavadzade
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