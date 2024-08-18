Modaya uydu başını örttü! Nesrin Cavadzade tarzıyla dillere düştü

MYNET-Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Tatilden dönen ünlü oyuncu şimdilerde konserden konsere, etkinlikten etkiliğe koşuyor. Nesrin Cavadzade son olarak Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı.

TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Modaya uyup başını örten ünlü isim tarzıyla adeta dillere düştü. Nesrin Cavadzade beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip başına eşarp taktı.

Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Cavadzade'ye sosyal medyada; 'hiç olmuş mu?', 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', 'çok saçma görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.