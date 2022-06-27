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  4. Model Danielle Lloyd’tan samimi itiraf! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Model Danielle Lloyd’tan samimi itiraf! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

27.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 çocuk annesi İngiliz model Danielle Lloyd, cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem yaratmayı başardı. 38 yaşındaki model, kocası Michael O’Neill ile evliliklerinde başka bir bölüme geçtiklerini ifade ederek vajina estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Model Danielle Lloyd’tan samimi itiraf! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İngiliz model Danielle Lloyd, 5 çocuğunun ardından evliliklerinin kendisi için boyut değiştirdiğinden söz etti. 36 yaşındaki eşi Michael O’Neill ile hayatlarında yeni bir döneme adım attıklarından söz eden Lloyd, cinsellik açıklamalarıyla gündem oldu. Uzun süreli birlikteliklerde yeni heyecanların iki tarafa da iyi geldiğini anlatan Lloyd, “Uzun süreli birlikteliklerde cinsellik her zaman küçük kıvılcımlar ister. Bunu yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz” dedi.

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“HAMİLE KALMAK İSTEMİYORUM”

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En küçük çocuğu dört yaşında olan Lloyd, annelik duygusunu sonuna kadar yaşadığını söyleyerek “Doğumlardan sonra vajina tasarımı estetiği yaptırmaya karar verdim. Tasarım vajinam seksi hissettirdi ve beni başka bir noktaya taşıdı. Kesinlikle tekrar hamile kalmak istemiyorum” diye konuştu.

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