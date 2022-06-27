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  4. Ünlü model Megan Milan’ın zor anları! Sevmeye çalıştığı fil eteğini açtı

Ünlü model Megan Milan’ın zor anları! Sevmeye çalıştığı fil eteğini açtı

27.06.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Megan Milan, Tayland'ın Chiang Mai kentindeki Chia Lai Orchid fil koruma alanını ziyaret etti. Alanda bulunan bebek fillerden birini sevmek isteyen model zor anlar yaşadı. Oyun oynamak isteyen bebek fil modelin elbiseni yırttı. O anlarda Milan filin oyunundan kurtulmaya çalışırken beyaz tanga iç çamaşırı gözüktü.

Model Megan Milan, Tayland'ın Chiang Mai kentinde filleri kurtaran bir sığınak olan Lai Orchid’i ziyaret etti. Üç haftalık bir fili sevmeye çalışan Milan zor anlar yaşadı. Oyun oynamak isteyen fil modelin eteğini tutup aşağıya çekti. Filden kaçmak isteyen Milan yere düşerken fil birlikte oyun oynadıklarını düşünerek modelin üzerine doğru hareket etmeye devam etti.

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90 binden fazla beğeni toplayan video, 12 milyon izlenmeye ulaştı. Bir başka büyük filin yardımı sayesinde kurtulan Milan gönderisine, “İşte herkesin beklediği video. Kesinlikle daha fazlası var” notunu ekledi. Gönderisinde Milan’ın yaşanan olayda endişelenmediği ve kahkaha seslerinin yükseldiği duyuldu.

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