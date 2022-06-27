Ünlü model Megan Milan’ın zor anları! Sevmeye çalıştığı fil eteğini açtı

Model Megan Milan, Tayland'ın Chiang Mai kentinde filleri kurtaran bir sığınak olan Lai Orchid’i ziyaret etti. Üç haftalık bir fili sevmeye çalışan Milan zor anlar yaşadı. Oyun oynamak isteyen fil modelin eteğini tutup aşağıya çekti. Filden kaçmak isteyen Milan yere düşerken fil birlikte oyun oynadıklarını düşünerek modelin üzerine doğru hareket etmeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

90 binden fazla beğeni toplayan video, 12 milyon izlenmeye ulaştı. Bir başka büyük filin yardımı sayesinde kurtulan Milan gönderisine, “İşte herkesin beklediği video. Kesinlikle daha fazlası var” notunu ekledi. Gönderisinde Milan’ın yaşanan olayda endişelenmediği ve kahkaha seslerinin yükseldiği duyuldu.



