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  4. Model kardeşiyle yatağa uzandı! Kourtney Kardashian göğüslerini örtüyle kapattı

Model kardeşiyle yatağa uzandı! Kourtney Kardashian göğüslerini örtüyle kapattı

04.11.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian, ünlü model kardeşi Kendall Jenner ile yatağa girdi. İç çamaşırlarıyla yatağa uzanan ünlü yıldız ve göğüslerini ise örtüyle kapattı.

Model kardeşiyle yatağa uzandı! Kourtney Kardashian göğüslerini örtüyle kapattı

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Kourtney Kardashian son dönemde sık sık eşi Travis Barker ile erotik pozlarını paylaşarak dikkat çekiyor. Hamile kalmak için seks orucuna girdiğini bile itiraf eden Kardashian son pozlarıyla beğeni topladı.

Podyumların en dikkat çeken isimlerinden olan Kendall Jenner ile ablası Kourtney Kardashian yatakta iç çamaşırlarıyla poz verdi.

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Kourtney Kardashian üstsüz şekilde uzanıp göğüslerini de örtüyle kapadı.

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Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Kardashian, ailesinin 'The Kardashians' adlı reality şovunda tüp bebek tedavisi gördüğü için kilo aldığını; ancak eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu anlatmıştı.

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