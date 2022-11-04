Model kardeşiyle yatağa uzandı! Kourtney Kardashian göğüslerini örtüyle kapattı

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Kourtney Kardashian son dönemde sık sık eşi Travis Barker ile erotik pozlarını paylaşarak dikkat çekiyor. Hamile kalmak için seks orucuna girdiğini bile itiraf eden Kardashian son pozlarıyla beğeni topladı.

Podyumların en dikkat çeken isimlerinden olan Kendall Jenner ile ablası Kourtney Kardashian yatakta iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Kourtney Kardashian üstsüz şekilde uzanıp göğüslerini de örtüyle kapadı.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Kardashian, ailesinin 'The Kardashians' adlı reality şovunda tüp bebek tedavisi gördüğü için kilo aldığını; ancak eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu anlatmıştı.



