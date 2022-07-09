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Model Lauren Goodger, çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı! Doğumuna sayılı günler kaldı

09.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex (TOWIE) isimli realite şova katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Lauren Goodger, ikinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kala çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyada olay oldu. Hamileliğinin her anını yaşamak ve bu anları hatırlamak istediğini dile getiren fenomen isim göğüslerini elleriyle kapattığı bir pozunu yayınladı.

Model Lauren Goodger, çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı! Doğumuna sayılı günler kaldı

Geçen yılın Temmuz ayında Larose adını verdiği kızı doğuran Lauren Goodger ve sevgilisi Charles Drury ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Ocak ayında ikinci kez hamile olduğunu sevenlerine müjdeleyen Goodger, doğumuna kısa bir süre varken sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

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OLUMSUZ YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

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Sosyal medyadan paylaştığı hamilelik pozuyla tepkilerin odağına yerleşen Lauren Goodger’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sade takılarıyla kombilediği görüntüsünde sadece beyaz bir pantolonla alt kısmını örten Lauren Goodger objektiflere gülümsedi. Bazı kullanıcılar sevilen ismin fotoğrafının fazla olduğunu dile getirerek tepkilerini ortaya koydu, bazıları ise fenomen ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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