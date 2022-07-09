Model Lauren Goodger, çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı! Doğumuna sayılı günler kaldı

Geçen yılın Temmuz ayında Larose adını verdiği kızı doğuran Lauren Goodger ve sevgilisi Charles Drury ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Ocak ayında ikinci kez hamile olduğunu sevenlerine müjdeleyen Goodger, doğumuna kısa bir süre varken sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

OLUMSUZ YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyadan paylaştığı hamilelik pozuyla tepkilerin odağına yerleşen Lauren Goodger’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sade takılarıyla kombilediği görüntüsünde sadece beyaz bir pantolonla alt kısmını örten Lauren Goodger objektiflere gülümsedi. Bazı kullanıcılar sevilen ismin fotoğrafının fazla olduğunu dile getirerek tepkilerini ortaya koydu, bazıları ise fenomen ismin güzelliğini övdü.



