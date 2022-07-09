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Eski Wimbledon şampiyonu Sofya Zhuk, sosyal medyadan tepki topladı! Tamamen üstsüz pozu olay yarattı

09.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında Junior Wimbledon unvanını kazanan ikinci Rus olmayı başaran Eski Wimbledon şampiyonu Sofya Zhuk, sakatlığı nedeniyle tenisi bırakmak zorunda kalmıştı. Miami’de yaşayan Zhuk, spor kariyerini bıraktıktan sonra modellik yapmaya başladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zhuk, son olarak Instagram’da üstsüz bir fotoğrafını yayınladı.

Eski Wimbledon şampiyonu Sofya Zhuk, sosyal medyadan tepki topladı! Tamamen üstsüz pozu olay yarattı

Instagram'a üstsüz bir fotoğrafını yükleyen eski bir Wimbledon genç şampiyonu, model olarak sahaları kameralarla değiştirdi. 2005 yılında henüz 15 yaşındayken Junior Wimbledon unvanını kazanan Zhuk, sakatlığından sonra sahaları bıraktı. Şimdilerde 22 yaşında olan isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Göğüslerini elleriyle kapatarak yayınladığı pozun sonrasında Zhuk, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere bir anlam veremediğini dile getiren Zhuk, “Önemli olanın ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Fotoğraf yükledim, ne olmuş yani? Bir şey paylaştığımda birilerine mesaj göndermeye çalışmıyorum. Sadece beğendiğim için paylaşıyorum” dedi.

Normalde insanların yorumlarını umursamadığını belirten Zhuk, “O fotoğrafı paylaştığımda çığ gibi bir mesaj yağmuruna tutuldum. Normalde insanların ne söylediğini umursamam ama bu sfer çok agresifleştiler” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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