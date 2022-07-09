Eski Wimbledon şampiyonu Sofya Zhuk, sosyal medyadan tepki topladı! Tamamen üstsüz pozu olay yarattı

Instagram'a üstsüz bir fotoğrafını yükleyen eski bir Wimbledon genç şampiyonu, model olarak sahaları kameralarla değiştirdi. 2005 yılında henüz 15 yaşındayken Junior Wimbledon unvanını kazanan Zhuk, sakatlığından sonra sahaları bıraktı. Şimdilerde 22 yaşında olan isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Göğüslerini elleriyle kapatarak yayınladığı pozun sonrasında Zhuk, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere bir anlam veremediğini dile getiren Zhuk, “Önemli olanın ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Fotoğraf yükledim, ne olmuş yani? Bir şey paylaştığımda birilerine mesaj göndermeye çalışmıyorum. Sadece beğendiğim için paylaşıyorum” dedi.

Normalde insanların yorumlarını umursamadığını belirten Zhuk, “O fotoğrafı paylaştığımda çığ gibi bir mesaj yağmuruna tutuldum. Normalde insanların ne söylediğini umursamam ama bu sfer çok agresifleştiler” diye konuştu.



