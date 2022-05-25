Modem çeşitleri nelerdir? En hızlı internet modem çeşitleri içinden hangisiyle sağlanır?

Modem, interneti hizmetini yaşam alanlarına getiren aygıta verilen isimdir. Bu aygıtlar çeşitli özelliklerle birbirinden ayrılır. Modem çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Vdsl modem mi adsl modem mi daha hızlı internet bağlantısı sunar?

Modem Nedir?

Modemler, kaynaktan kablolar sayesinde yaşam alanlarına getirilen internet hizmetini kullanmaya yarayan aletlerdir. Bilgisayar, tablet, mobil cihaz ve hatta son zamanlarda TV gibi aletlerde sinyaller aracılığıyla veri alışverişi modemler sayesinde gerçekleşir. Bu sayede video izlemek, belge göndermek, görüntülü iletişim kurmak vb. aktiviteleri gerçekleştirmek mümkün olur.

Modemler birtakım özelliklerle donatılmış cihazlardır. Veri sıkıştırma özelliği sayesinde dosya ve belgeler sıkıştırılarak paylaşılabilir. Voice özelliğiyle bir santral gibi bir görev üstlenir; telesekreter olarak kullanılabilir.

Bu gibi özelliklerin yanında modemler, veri aktarım hızlarıyla da öne çıkarlar. Modem çeşitleri ve üretim özelliklerine göre değişir. Bu seçenek farklılığı da kullanıcıları, modemden beklediği özelliklere göre seçim yapmaya iter.

Bu seçenekler dışında kullanıcıların dikkatini çeken bir soru da vdsl modem mi adsl modem mi daha hızlı olduğudur. Ayrıca modem çeşitleri hakkında da bilgi almak istenir.

Modem Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte çağın gerektirdiği hız ve pratiklik birçok cihazın geliştirilmesinde ana konu olmuştur. Bilgiye daha hızlı erişmenin oldukça önem kazandığı günümüz dünyasında modem çeşitleri de bu ihtiyaca göre çeşitlenmiştir.

Yaşam alanında kullanım şekline göre modemler, iki türdedir:

Dahili Modemler (Internal): Dahili modemler, bilgisayar ya da başka bir cihaza dışarıdan takılmak yerine içinde bir bölüme takılan aygıtlardır. Anakarta takılan bu aygıtla herhangi bir port girişi kapatılmamış olur. Yerleşik modem olarak da adlandırılan dahili modemler, kendi içinde çevirmeli ve kablosuz olarak ikiye ayrılır.

Harici Modemler (External): Harici modemler, dahili modemlerin aksine bilgisayara veya başka bir cihaza dışarıdan kablo aracılığıyla takılan aygıtlardır. Telefon hattı ile bağlantılı olan modemin bilgisayara ethernet veya usb girişli kablo ile takılması sonucu veri transferi sağlanır. Kutu görünümünde olan harici modemler, üzerlerinde yer alan göstergeler ile kontrol edilir. Her bir ışığın yanıp sönmesine bağlı olarak internet bağlantısının olup olmadığı anlaşılır.

Yapılarına göre farklılaşan modemler ise şunlardır:

ADSL Modemler: ADSL (Aysmmetric Digital Subscriber Line) modemler, hemen hemen her evde yaygın bir şekilde kullanılan seçenektir. ADSL modemler, sabit bir telefon hattına bağlı şekilde çalışırlar. Bir ucu sabit hatta diğer ucu modeme bağlı olan bu bağlantı, eş zamanlı olarak telefon görüşmeleri yapılmasına da olanak tanır. ADSL asimetrik adını indirme ve yükleme hızlarının eşit olmamasından alır. İnternet hizmeti olarak 16-24 Mbps bant genişliği sunan bu seçenek kullanışlı modem çeşitleri arasında görülür.

VDSL Modemler: ADSL modemlerin daha gelişmiş bir versiyonudur. VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line) modemler, ADSL modemlere göre yaklaşık 10 kat daha hızlı indirme ve 5 kat daha hızlı yükleme özelliğine sahiptirler. VDSL modemler ile 125- 150 Mbps aralığında indirme hızına ulaşmak mümkündür.

İnternet kullanım kalitesi santrale yakınlaşıp uzaklaşma durumuna göre farklılık gösterir. Fiyat performans değerlendirmesi yapıldığında en iyi modem çeşidi olarak VDSL rakiplerinin önüne geçer.

Fiber Modemler: Modem çeşitleri arasında son teknoloji üretimi olan seçenektir. UFB (Ultra Fast Broadband) yani ultra hızlı bant genişliği, mevcut modem kullanıcılarına sunulmuş en hızlı modem olarak bilinir. Kullanımı mevcut altyapıya göre değişen modemlerin henüz çok yaygınlaşmamış bir seçeneğidir. İndirme hızı 1 Gbps’ ye kadar varır. Fiber, en iyi internet hızı veren modem çeşidi olsa da maliyet olarak da diğer seçeneklere göre fazla olabilir.



