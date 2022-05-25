Modem ve router farkı nedir? Modem ve router arasındaki farklar neleri etkiler?

Modemin aksine cihazlara farklı IP adresleri atan routerlar, işlevleriyle modemlerden ayrılır. Router cihazlar, modemin yaşam alanlarına getirdiği interneti dağıtmakla görevlidir. Bunun yanında kullanış olarak da farkları bulunmaktadır. Peki modem ve router arasındaki farklar neler?

Modem vs Router

Modem router farkı ile ilgili bilgi vermeden önce ne olduklarını iyice anlamak gerekir. Evde, iş yerinde, okulda veya açık alanlarda günün hemen her anında internet ağları vasıtasıyla birçok veri akışı olur. Bu veri akışı sayesinde diziler izlenir, güncel olaylar takip edilir, birçok yazılı veya görsel içerik ile vakit geçirilir. İşte bu gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi internetin kullanılan alanı kapsamasıyla mümkündür.

Modem, internet servis sağlayıcı tarafından yaşam alanlarına internetin gelmesini sağlayan cihazdır. Bulunan bölgenin altyapısına uygun bağlantı kablolarını ( DSL veya Fiber) kaynaktan kullanılacak alana aktardıktan sonra modeme takılır. Modemde yer alan giriş yerlerine uygun kablo bağlantılarını takarak internet, aktif hale getirilir. Böylece bilgisayar ya da başka bir cihazı uygun bir bağlantıyla internete kavuşturmak mümkün hale gelir.

Router ise modemin yaşam alanlarına interneti getirmesinden sonra devreye giren bir cihazdır. Router'ın çalışması, modeme Ethernet kablosunun bağlanması ile sağlanır. Router, kablosuz bir şekilde cihazlar arasında internet veri alış verişi yapmayı sağlar. Daha çok internet dağıtım işlevli bir aygıttır. Yaşam alanının büyüklüğüne ve genişliğine göre tekli veya çoklu olarak kullanılabilir.

Modem ve Router Arasındaki Farklar

Modem, işlevi itibarıyla kaynaktan getirdiği internetin ev, iş yeri ve diğer yaşam alanlarına ulaşmasını sağlar. Router ise modemden farklı olarak kaynaktan internet taşımaz. Modemin yaşam alanlarına getirdiği interneti kablosuz bir şekilde tüm alanda kullanıma sunar.

Modemin getirdiği internet sadece arka veya yan kısmında bulunan uygun giriş yerlerine kablo bağlantısının eklenmesiyle kullanılır. Masaüstü bilgisayarlar bu şekilde modemden internet servisi alabilir.

Fakat router, modemin aksine herhangi bir kablo bağlantısı duymaksızın interneti cihazlara iletir.

Modem, kaynaktan yaşam alanına internet köprüsü inşa ederken router o alan içerisinde bir yerel ağ oluşturur. Bununla birlikte modemin tek bir IP adresi alması router’ın ise her cihaza farklı IP adresin ataması da başka bir farklılıktır.

Kısaca router olmadan internete kablolu da olsa erişim sağlanabilir fakat modem olmadan internete bağlanmak mümkün değildir.



