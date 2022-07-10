Modem ayarları nasıl sıfırlanır? Modem resetledikten sonra kurulum nasıl yapılır?

Bilgisayar, tablet, telefon gibi teknolojik cihazların internete bağlanması modemler aracılığıyla gerçekleşir. Bazı durumlar modemlerin bağlantı ve çalışması noktasında sorun çıkarabilir. Modemi ilk günkü haline döndürmek resetlemeyle mümkündür. Modem ayarları nasıl sıfırlanır, resetledikten sonra kurulum nasıl yapılır?

Modem Ayarı Nasıl Sıfırlanır?

Modemlerde sonradan yapılan değişiklikler internet kullanımını kısıtlayabilir ya da sekteye uğratabilir. Bu tarz durumlarda modem ayarlarından soruna yönelik bir analiz yapılır. Ayarlarda herhangi bir çözüme varılamaması durumunda sıfırlama işlemine gidilir. Modem ayarları sıfırlama işlemi ise resetleme ile gerçekleşir.

Modemin güç bağlantısından koptuğu her an gerçekleşen basit reset işleminde ayarlarda herhangi bir değişiklik olmaz. Diğer bir seçenek olan hard resette ise kullanıcı adı ve şifre de dahil tüm ayarlar sıfırlanır. Modem üzerinde yer alan noktacık kadar boşluğa sivri uçlu bir cisimle bastırılması modeme hard reset attıracaktır.

Bazı durumlarda bu sıfırlama işlemi sonrası sorunlar meydana gelebilir. Modemi resetledikten sonra Wi-Fi bağlanma sorunu bunlardan en sık yaşananıdır. Bağlantı sorunu durumunda ayarları kontrol etmek ve reset sonrası kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir.

Modem Resetledikten Sonra Nasıl Kurulur?

Modem resetleme işlemi iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki modemin güç bağlantısından koptuğu her an gerçekleşen basit resetlemedir. Hiçbir bilgi ve verinin silinmesine neden olmayan bu seçenekte resetleme sonrası da bir kurulum işlemine gerek duyulmaz.

Diğer bir resetleme türü ise hard resetlemedir. Hard resetlemede ise modem, kullanıldığı süre boyunca eklenen tüm veri ve işlemleri tamamen ortadan kaldırır. Modemin fabrika ayarlarına dönmesine neden olur. Değiştirilen kullanıcı adı ve şifre başta olmak üzere birçok kayıt silinir.

Modem resetleme sonrası kurulum gerekir. Resetleme sonrası modemdeki ışıkların hepsi sönmüş olur. Önce power daha sonra diğer ışıklar teker teker yanar. Modem resetledikten sonra internet ışığı yanmıyor ise müşteri hizmetleri ile iletişime geçilir.

Işıkların kontrolü işleminden sonra tercihen bilgisayar üzerinden herhangi bir tarayıcıya girilir. Tarayıcının adres çubuğuna 192.168.1.1 yazılarak enter tuşuna basılır. Bu noktada tarayıcı, modem arayüzü sayfasına otomatik olarak yönlendirecektir.

Modem arayüzünde bireylerin karşısına kullanıcı adı ve şifre çıkar. Bu alanları doldurmak için modemin kutudan ilk açıldığı an kullanılan bilgiler gereklidir. Yani modemin başlangıçtaki standart kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.

Kullanıcı adı ve şifrenin bilinmemesi durumunda yetkili müşteri hizmetleri aranarak destek alınmalıdır.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra modem ana sayfasına giriş yapılır. Bazı modemlerde standart şifre ve kullanıcı adını girdikten sonra yeni bir şifre yazabilecekleri ekran açılır. Otomatik şifre yenileme sayfası açılmıyorsa ana sayfadan şifre ayarlarını değiştirmeye yönelik başlık seçilir. Bu noktadan sonra birey tercihen ağ ayarlarını veya güvenlik ayarlarını resetleme öncesi duruma tekrar döndürebilir.



