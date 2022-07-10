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Modemi access point olarak kullanmak için ne yapılır? Kablosuz modem access point olarak kullanılabilir mi?

10.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modemler aracılığıyla gelen internetin her yere net bir şekilde dağılmasını sağlayan access point'ler pratik kurulumlarıyla önemli bir seçenektir. Modem ve access point bağlantısı, kullanıcıların bağlantı problemlerine iyi bir çözüm sunar. Peki, modemi access point olarak kullanmak için ne yapılır?

Modemi access point olarak kullanmak için ne yapılır? Kablosuz modem access point olarak kullanılabilir mi?

İçindekiler

  • Kablosuz Modem Access Point Olarak Kullanılabilir mi?
  • Access Point Ne Gibi İmkanlar Sunar?
  • Kablosuz Modemi Access Point Olarak Kullanmak İçin Ne Yapılır?

Geniş yaşam alanlarında tek bir modem sinyal olarak yeterli imkan sunmayabilir. Farklı bir modem almak ise ekstra bir bağlantı ve masraf getirir. Access point'ler ikinci bir internet bağlantısı yerine var olan modemin sinyallerini kullanarak birçok fayda sağlar.

Kablosuz Modem Access Point Olarak Kullanılabilir mi?

Access Point yani Türkçe karşılığıyla “Erişim Noktası” kablosuz sinyallerle cihazları birbirine bağlayan aygıta verilen isimdir. Access point'ler, modem ve router gibi cihazlarla aynı işlevlerde kullanılsa da kullanım amaçları doğrultusunda birbirinden ayrılırlar.

Access point'ler genel olarak mevcut internet donanımını tersine çevirmek için kullanılırlar. Kablosuz bir şekilde kullanılan internet donanımına eklenerek bağlantıyı kablolu ağa çevirir ve mevcut internet potansiyelini yükseltir.

Access point'ler sayesinde mevcut bir ağa kablosuz olarak bağlanmak da oldukça etkili bir özelliktir. Kablosuz modemi birkaç basit adımı uygulayarak access point olarak kullanmak mümkündür.

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Access Point Ne Gibi İmkanlar Sunar?

Modem ve access point bağlantısı ile kullanıcılara birçok imkan sağlanır. Bunlardan en önemlisi ise access point cihazların ekonomik bir seçenek olmasıdır.

Access point'ler sayesinde geniş alana sahip yaşam alanlarında ağ bağlantısı aygıtlarına ekstra harcama yapamaya gerek kalmaz. Tek bir internet ağına eklenen access point'ler sayesinde geniş yaşam alanlarında yüksek performans yakalamak mümkündür.

Access point'lerin kullanıcılara sağladığı diğer bir avantaj ise karmaşık kablo görünümünü ortadan kaldırmasıdır. Kablolu bir ağa kablosuz bir şekilde bağlanabilen cihazla kablo karışıklığının önüne geçilir.

Ekonomik ve pratik aygıtlar olarak tanımlanan access point'lerin bir diğer önemli özelliği ise eklendiği ağın bağlantı performansını en üst seviyeye çıkarmasıdır.

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Kablosuz Modemi Access Point Olarak Kullanmak İçin Ne Yapılır?

Kablolu bağlantıyı kablosuz bir şekilde kullanmayı sağlayan access point'ler aynı zamanda kablosuz ağ bağlantısı genişliğini artırmak için de kullanılır. Kablosuz modemi access point olarak kullanmanın yolu ise şu şekildedir:

  1. İlk olarak access point olarak kullanılmak istenen cihaz, bilgisayara LAN kablosuyla bağlanır.
  2. Daha sonra herhangi bir web tarayıcısına girilerek adres çubuğuna modemin varsayılan IP adresi yazılır.
  3. Varsayılan IP adresinin girilmesinden sonra çıkan sayfada kullanıcı adı ve parola kısmına “admin” yazılır.
  4. Giriş yaptıktan sonra kablosuz ağ ayarları kişiye göre özelleştirilmelidir.
  5. Kablosuz ağ ayarları girildikten sonra IP ayarları yapılır. Modemin LAN ayarları kısmına access point'in bağlanacağı modemin IP adresine göre IP girilmelidir. DHCP servisi kapatılır ve kaydet diyerek yapılan işlemler tamamlanır.
  6. Son aşamada ise access point modemi ana modeme bağlanır.

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