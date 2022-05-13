Modem sinyal güçlendirici nasıl kullanılır? Modem sinyal güçlendirici kaç metre çeker?

İki katlı bir evde oturuyorsunuz ve üst katınıza gelen internet, isteklerinizi tam olarak karşılamıyor. Yeteri kadar sinyal veremediği için kötü bir internetle işlerinizi yürütmeye çalışıyorsunuz. Böyle durumlarda iyi bir internete sahip olmak için modem sinyal güçlendirici kullanmanız gerekiyor. Modem sinyal güçlendirici nedir?

Modem Sinyal Güçlendirici Nasıl Kullanılır?

Kullandığınız cihazlara Wi-Fi sinyalinin ulaşmaması ve bunun sonucu yavaş, verimsiz bir internet kullanmak zorunda kalmak kimsenin tercih edeceği bir durum değildir. Bu tür durumları yaşamamak için Wi-Fi sinyal güçlendirici kullanılabilir. Wi-Fi sinyal güçlendirici ile birlikte modemden uzakta bile olsanız internetinizi sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Wi-Fi sinyallerinin modem kapsamı dışına da aktaran güçlendirici, çok daha rahat bir internet kullanımı sağlar.

Modem Sinyal Güçlendirici Kaç Metre Çeker?

Sahip olduğumuz modem bazı alanlarda verimli bir internet için yeterli olmaz. Bunun için modem sinyal güçlendirici kullanmak gerekebilir.

Çok iyi bir modem olmasa bile genellikle her sinyal güçlendirici en az 100 metre çeker durumdadır. Tabii bunu en kötü durum olarak değerlendirebiliriz. Eğer gerçekten çok iyi bir modem sinyal güçlendiriciye sahipseniz, 15 km’ye kadar bir çekim gücüne sahip olabilirsiniz.

Modemi Sinyal Güçlendirici Olarak Kullanmak

Eski modeminizi sinyal güçlendirici olarak kullanabilirsiniz. Bunun için ilk adımınız, sinyal güçlendirici olarak kullanacağınız modeminizi resetlemektir. Sonrasında modeminizi bilgisayarınıza bağlayarak arama motorunuza IP adresinizi girip adımları takip ederek sinyal güçlendiricinizi oluşturabilirsiniz. Eski modemlerinizi bu şekilde değerlendirmeniz mümkündür. Bu durum kaliteli bir internet deneyimi oluştururken aynı zamanda istediğiniz alanda etkileşim sağlamayı oluşturur.

Modem Sinyal Güçlendirici Özellikleri Nedir?

Modem sinyal güçlendiricinin özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: