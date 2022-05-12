Modeme bağlı cihazları görme: Wi-Fi ağına kimlerin bağlı olduğunu nasıl görürüm?

Bazı durumlarda internet bağlantısı yavaşlayabilir, belli zamanlarda ise tamamen kesilebilir. Bu kesilme ve yavaşlama durumlarının nedeni, modeme birden çok aygıtın bağlı olması gösterilebilir. Satın aldığınız planda bulunan hızı internete bağlı olduğunu bildiğiniz cihaz sayısına böldüğünüzde karşılaştığınız sonuç cihaz başına düşen Mbit değeridir. Bu değerler modeme yakın olan cihazlarda daha yüksektir.

Modeme Bağlı Cihazları Görme

Günlük hayatta internet kesintileri ile karşılaşabiliriz. İnternet bağlantısında yaşanan kesilmelerin nedenleri arasında servis sağlayıcıları tarafından yapılan altyapı çalışmaları, ödemesi gecikmiş faturalar ve modeme bağlanmış olan cihazların sayısının fazla olması yer alır. Kullandığınız modemden fazla kullanıcının yararlanıp yararlanmadığını anlamanın pek çok yolu vardır. Bu yollardan bir tanesi 'ping'e bakmaktır. Bir veri paketinin ilgili sunucuya iletilmesi esnasında geçen süre anlamına gelen ping, kısaca bağlantınızın tepki süresi olarak da açıklanabilir.

Eğer girmek istediğiniz siteye erişim sürenizde artış gözlemlediyseniz bu artışın sebebi, modeminize bağlanmış olan kullanıcılar olabilir.

İdeal ping değeri 10 milisaniye ile 40 milisaniye arasında değişiklik göstermektedir. Bu yavaşlık durumu, gündelik yaşantınızda yapmak istediğiniz pek çok işlemi etkiler. Çözüm yollarından en önemlisi ise modeminize bağlı olan aygıtların bağlantılarına son vemektir. Bağlantılarını sonlandırmak veya kullanılmayan cihazların hızlarını düşürmek size istediğiniz hıza ulaşma olanağı sağlayacaktır.

Bahsedilen işlemlerin uygulanabilmesi için ilk önce modeme kaç cihaz bağlı olduğu bilgisine erişilmelidir. Ardından isteğe bağlı olarak cihazları engelleyebilir veya internete erişim hızlarını değiştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Kimlerin Bağlı Olduğunu Görme

Ağınıza bağlanmış olan kişileri görmek için uygulamanız gereken birkaç adım vardır. Bu adımlardan birincisi halihazırda kullandığınız modemin arayüzüne giriş yapmaktır.