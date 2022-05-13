Modem kurulumu nasıl yapılır? Modem internet kurulum ayarları adımları

İnternetin kalitesinin ve hızının ana kaynağı olan modem, iyi seçilmesi gereken bir cihazdır. Öte yandan zaman içerisinde eskiyen cihazlar performans düşüklüğüne sebep olabilir. Tüm bunlar ele alındığında modem satın alırken kalitesine dikkat edilmesi, oldukça önemli bir konudur.

Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?

Modem kurulumu için ilk olarak modemin markası ve internetin bağlantı özellikleri kontrol edilmelidir. Sonrasında kılavuz içerisinde anlatılan kablo ayarlarının doğru bir şekilde uygulandığından emin olunmalıdır.

Kablo üzerindeki switch'lerin modem üzerindeki yerlerine tam oturması gerekmektedir. Modem kullanım kılavuzu üzerinde bu yerler gösterilmektedir. Modem üzerindeki yeşil ışıklar, sizin doğru bir yol izlediğiniz sinyalini verecektir. Eğer aksi bir durum varsa bu ışıklar zaten hiç yanmayacak ya da kırmızı ışık yanarak size uyarı verecektir.

Eğer modem kurulumu konusunda bir problem yaşarsanız her markanın kendine ait teknik servisleri bulunur. Her türlü sorunun cevabı için firmaların teknik servisleriyle de iletişime geçebilirsiniz.

Modem İnternet Kurulum Ayarları Nasıl Yapılır?

Modem aldığınızda, sıfır bir modemle değiştirdiğinizde ya da halihazırdaki modeminize reset attığınızda tekrardan bir internet kurulumu sağlamanız gerekir. Kuruluma başlamadan önce bilmeniz gereken iki ana unsur vardır;

İnternet kullanıcı adınız

İnternet kullanıcı adınızın şifresi

Bu bilgileri modeminizin internet servisinden temin edebilir ya da online olarak servisle iletişim sağlayabilirsiniz.

Sonrasında kurulum işlem adımları şu şekildedir:

Modeminizin ethernet ve güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin.

Modemin arkasında bulunan etiketten IP adresini öğrenin. (Etiket dışında modem kutusu üzerinde de IP adresi genellikle mevcuttur.)

Kullandığınız internet tarayıcınıza IP adresinin girişini yapın.

Karşınıza modem arayüzünün giriş ekranı çıkacaktır. Giriş kısmına internet kullanıcı adınızı ve şifresini girin.

Giriş sağladıktan sonra işlemi başlatın. Adımlar sizi teker teker yönlendirecek. Hızlı kurulum seçeneğini daha kısa yoldan sonuca ulaşmanızı sağlar.

Geçtiğiniz adımlar sonrasında kablosuz bağlantı ayarlarınız oluşur.

İşlemlerin sonuna geldiğinizde modem üzerinde bulunan ADSL ve İnternet ışıklarınızın sabit yanıyor olması, işlemin doğru bir şekilde gerçekleştiğini ve bir sorun olmadığını ifade eder.

TTNET Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?

Tüm operatörlerde modem kurulumu aynı şekilde ilerler. Sadece şifre ve arayüz değişimi olabilir. TTNET modem kurulumu, oldukça basit işlem adımlarından oluşur. Kurulum adımlarını internet hattınızın var olduğunu sayarak anlatacağız.

Modemin fişini takın ve çalışır olduğuna emin olun

Modem 2-3 dakika içerisinde kendine gelecektir. Sonrasında modem üzerindeki Power, WLAN ve İnternet ışıklarının yandığını kontrol edin

Işıkları yanan modemin arka etiketinde bulunan şifre ile birlikte kablosuz ağ bağlantınızı sağlayabilir. Başka bir seçenek olarak ise kablolu (LAN) bağlantı da gerçekleştirebilirsiniz.

Halihazırdaki internet tarayıcınıza “192.168.1.1” yazıp modem kurma işleminizi gerçekleştirin.

Önünüze çıkan ekrana kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, sonrasında işleminizi tamamlayın.

Bu işlemler Türk Telekom modem kurulumu için geçerlidir. Adımları takip ederek kurulumunuzu gerçekleştirebilir, modeminizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanılmış Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?

Eğer modeminiz kullanılmış bir modemse, reset atarak sıfırdan bir modem kurulumu yapabilirsiniz. Sıfırdan modem kurulumu için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda modem modelinize göre de kurulum işlemleri, içeriğimizde detaylı bir şekilde mevcuttur.



