Modemde hangi ışıklar yanmalı? Modem ışıkları ve anlamları nelerdir?

Kablolar aracılığıyla yaşam alanlarına gelen modemler, bağlantılar yoluyla çalışır. Modem üzerinde yer alan ışıklar ise bu bağlantıların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için vardır. Modem üzerinde yanan ışıklar ne anlama gelir?

Modem Işıkları ve Anlamları Nelerdir?

Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarda yapılan aktiviteler sanal ağlarla gerçekleştirilir. Bilgiye erişim ve veri alışverişi tamamen internet ağlarıyla sağlanır. İnternetin, yaşam alanlarında doğru ve olması gerektiği gibi çalıştığının kontrolü ise modemler aracılığıyla mümkündür. Modemde yer alan ışıkların, renk ve yanıp sönme durumuna göre kullanım gerçekleşir.

Modem üzerindeki ışıklar ve anlamları ise şu şekildedir:

Güç: Güç ışığı, modemin çalışması için gerekli temel kaynağın bağlı olup olmadığını gösterir. Güç ışığı,

Yeşil renkteyse ve sabit bir şekilde yanıyorsa modemin hazır olduğunu,

Yanıp sönüyor ise modemin henüz başlatıldığını,

Hiç yanmıyorsa modemin güç bağlantısının olmadığını ifade eder.

Güç ışığı, kırmızı renkte ve eğer sabit bir şekilde yanıyorsa bir sistem hatası olduğunu; yanıp sönüyorsa modemin yazılım güncellemesinin devam ettiğini ifade eder.

Internet: İnternet ışığı;

Yeşil renkte ve sabit bir şekilde yanıyorsa modemin internet servis sağlayıcıdan IP aldığını,

Yeşil ve yanıp sönüyorsa internet üzerinden veri alışverişinin yaşandığını,

Hiç yanmıyor ise internet bağlantısının hiç olmadığını veya köprü modunda olduğunu gösterir.

Internet ışığının, kırmızı renkte ve sabit bir şekilde yanması durumunda ise modemin IP almaya çalıştığını fakat WAN (Wide Area Network) bağlantısının gerçekleşemediğini ifade eder.

WAN/DSL: Modem üzerinde yer alan WAN/DSL ışığı internetin olup olmadığı ile ilgili bilgi verir.

Sabit bir şekilde yanması durumunda internet bağlantısının olduğu ama veri alış-verişinde bulunulmadığını gösterir.

Yanıp sönmesi durumunda ise internet bağlantısının olduğunu ve veri paylaşımı olduğunu işaret eder.

Hiç yanmaması durumunda ise internet bağlantısının olmadığını ifade eder.

WLAN: WLAN ışığı kablosuz yerel ağın veri bağlantısını ifade eder.

Yeşil ve yanıp sönmesi kablosuz bağlantının etkin ve kullanıldığını gösterir.

Hiç yanmaması durumunda WLAN özelliğinin kapalı olduğunu ifade eder.

LAN: LAN (Local Area Network), modem ve bilgisayarı USB girişli bir kablo ile bağlayarak internet erişimi sağlar. Yerel ağ bağlantısı olarak da ifade edilen LAN genellikle masaüstü bilgisayarların bağlı olmasıyla yanar.

Modemde Hangi Işıklar Yanmalı?

Modemin doğru çalışıp çalışmadığı, üzerinde yer alan ışıklardan hareketle anlaşılır. Her şeyden önce elektrik akımını ileten power (güç) kısmı yanıyor olmalı. Daha sonra internet aboneliğinin olmasına bağlı olarak DSL ışığının yanıp yanmadığına bakılır.

İnternet ışığının yanması veya yanıp sönmesiyle de DSL kurulumunun gerçekleşmiş ve internet bağlantısının olduğu anlaşılır. LAN ışığı arkasında yer alan portallardan birine bağlı olup olmamasına göre yanabilir. Ve son olarak WLAN ışığının yanması ile modeme kablosuz bağlantının gerçekleşebileceği anlaşılır.



