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Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

30.11.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Moderna, hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

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Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.


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