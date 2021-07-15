Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı: Dünden ders al...

İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi bir anda ayrılmış ve herkesi şoke etmişti. Subaşı "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu. Ayrılık uzun sürmedi ve ikili barıştı.

Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Şeyma Subaşı bir süre kendini evine kapadıktan sonra eski hayatına geri döndü.

"DÜNDEN DERS AL, BUGÜNÜ YAŞA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte tekne turuna çıkan ve takipçilerine "Her şey yolunda" mesajı veren Subaşı'ndan yeni fotoğraf geldi.

Tektaşını da takan Şeyma Subaşı, kiremit rengi bikinisi ile objektif karşısına geçti. Kombinini güneş gözlüğü ve aksesuarları ile tamamladığı görülen Subaşı, gönderisinde, "Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Olduğum gibi davranıyorum ve hayatımı yüzde yüz yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

