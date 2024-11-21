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  4. Gözünü bile kırmadan 14 kişinin hayatına son verdi! 'Bayan Siyanür' lakaplı kadın 'seri katil' kendisine borç veren arkadaşlarını zehirleyerek öldürdü

Gözünü bile kırmadan 14 kişinin hayatına son verdi! 'Bayan Siyanür' lakaplı kadın 'seri katil' kendisine borç veren arkadaşlarını zehirleyerek öldürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 14:35
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36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn, 14 arkadaşına borcu olduğu gerekçesiyle öldürücü kimyasal madde verdiği iddiasıyla yargılanınca "Bayan Siyanür" lakabıyla anılmaya başlandı. Rangsiwuthaporn, tüm suçlamalardan suçlu bulunursa Tayland'ın en ünlü seri katillerinden bir haline gelecek.

Gözünü bile kırmadan 14 kişinin hayatına son verdi! 'Bayan Siyanür' lakaplı kadın 'seri katil' kendisine borç veren arkadaşlarını zehirleyerek öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn kendisine borç para veren 14 arkadaşını öldürdü. Siyanürle arkadaşlarını zehirleyerek öldürme şüphesiyle tutuklanan Rangsiwuthaporn ölüm cezasına çarptırıldı. Karar okunurken Rangsiwuthaporn'un mahkemede gülümsediği fark edildi. Mahkemede Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının yiyecek ve içeceklerine siyanür koyarak onları zehirlediği belirtildi.

BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER

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Sararat ve Khanwong, Nisan 2023'te birlikte Ratchaburi eyaletine giderek tatil yapmuşlardı. İkili öğle saatlerinde yediği yemeğin sonrasında Siriporn'un birkaç dakika içinde yere yığılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan otopside, kurbanın siyanür içtiği ortaya çıktı.Polis Sararat'ı soruşturmaya başlarken, 32 yaşındaki mağdurun annesi ve kız kardeşi tarafından şikayette bulunuldu.Şok edici ölüm, diğer ailelerin de Sararat'la görüştükten sonra sevdiklerinin öldüğüne dair korkunç hikayeler anlatmasına neden oldu.

2015 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

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Yetkililerin her ölümde siyanür kullanıldığını iddia ettiği 2015'ten bu yana devam eden 14 cinayet suçlamasıyla Rangsiwuthaporn'u yargılamaya başladı. Polis, öldürülenler arasında Rangsiwuthaporn'un eski bir sevgilisinin ve arkadaşlarının da bulunduğunu söyledi. Ölenler arasında 12 kadın, 2 erkek vardı.

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cinayet Tayland Siyanür zehir
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